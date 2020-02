Les Lakers se préparent à affronter les Spurs qui terminent L.A dos à dos

Les Lakers de Los Angeles chercheront à maintenir l’élan de la victoire de samedi soir alors qu’ils jouent ce qui sera leur dernier match avant la date limite de négociation de la NBA le 6 février, plus tard ce soir contre les Spurs de San Antonio.

Les Spurs bouclent un L.A dos à dos après en avoir perdu un proche contre les Clippers hier soir, 108-105. Bien qu’il ait semblé un certain temps que ce soit la première fois en plus de deux décennies que les Spurs commencent à vendre des pièces pour commencer une reconstruction, ils ont assez bien rebondi au cours des six dernières semaines.

La défense des Spurs est toujours leur plus grand combat, mais leur attaque s’est améliorée, avec la volonté de LaMarcus Aldridge de prendre du recul et de tirer plus de 3 points ouvrant la parole à DeMar DeRozan, Dejounte Murray et Derrick White pour créer le dribble.

Bien que ce match soit important pour les Lakers, chaque match compte pour les Spurs en ce moment et pendant le reste de la saison. Ils sont actuellement dans une bataille à trois avec Memphis et Portland pour la 8e et dernière place des séries éliminatoires dans l’Ouest. Les Grizzlies ont actuellement une avance de deux matchs sur Portland avec les Spurs à seulement un demi-match supplémentaire de Portland.

