Les Lakers se remettent sur la bonne voie avec une victoire de 100-92 chez les Knicks

LeBron James a récolté 21 points, cinq passes décisives, cinq interceptions et six rebonds mercredi soir alors que les Lakers de Los Angeles battaient les Knicks de New York, 100-92, pour passer à 35-9 cette saison. En plus du grand match pour LeBron, Anthony Davis a mené les Lakers avec 28 points, ainsi que cinq rebonds et cinq passes décisives.

Après le match, LeBron reste 44 points derrière Kobe Bryant pour le n ° 3 sur la liste des meilleurs scores de la NBA.

Dwight Howard a mené les Lakers avec 12 rebonds et trois blocs avec cinq points tandis que Kentavious Caldwell-Pope avait 13 points et Kyle Kuzma a lancé 10 points et sept rebonds.

Les Lakers ont vu plusieurs changements de tête et des égalités mercredi soir contre les Knicks, mais ils étaient rarement sans contrôle dans le match car ils sont revenus dans la colonne des victoires après une défaite il y a quelques nuits contre les Celtics de Boston. Les Lakers étaient à égalité avec les Knicks à la mi-temps à 48-48, mais ils ont propulsé les choses en vitesse supplémentaire dans la seconde moitié.

Les Lakers resteront dans la région de New York pendant la nuit alors qu’ils visiteront Kyrie Irving et les Brooklyn Nets demain au Barclay’s Center.

