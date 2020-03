Les Lakers s’entraîneront pour les serveurs de Dion et JR Smith après avoir renoncé à Troy Daniels

Pour les Lakers de Los Angeles et toutes les équipes de la NBA 30, le 1er mars est la date limite finale pour renoncer au (x) joueur (s) afin qu’ils soient toujours éligibles pour participer aux éliminatoires de la NBA.

Alors que les Lakers ont renoncé à DeMarcus Cousins ​​afin de signer Markieff Morris, ils n’avaient pas terminé et ont renoncé à Troy Daniels pour créer une place sur la liste maintenant.

Bien que les Lakers n’aient pas immédiatement signé un joueur, ils ont été liés à de nombreux joueurs en backcourt tels que Dion Waiters et JR Smith jusqu’à présent.

Avec les Lakers sur le point de revenir d’un road trip de trois matchs, ils travailleront sur Waiters, selon Dave McMenamin et Adrian Wojnarowski d’ESPN:

Les Lakers de Los Angeles s’entraîneront lundi pour le gardien des agents libres Dion Waiters, selon des sources et @wojespn. Les serveurs ont des moyennes de carrière de 13,2 points et 2,8 passes à Cleveland, OKC et Miami. LAL a ouvert une place dans l’alignement en abandonnant le garde Troy Daniels dimanche.

– Dave McMenamin (@mcten) 2 mars 2020

En plus des serveurs, ils travailleront également sur Smith au début de la semaine, comme indiqué précédemment, selon Shams Charania de The Athletic:

Le gardien de l’agent libre J.R.Smith s’entraînera pour les Lakers de Los Angeles au début de la semaine, selon des sources de la ligue @TheAthleticNBA @Stadium.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 2 mars 2020

Si les serveurs et Smith ont tous deux la bonne mentalité et sont en forme, ils apportent plus à la table que Daniels. Comme Waiters a la capacité de créer son propre coup pour lui et les autres, Smith est un joueur 3-D plus que capable.

Cependant, Smith n’a pas joué depuis la saison 2018-2019 de la NBA après avoir été racheté par les Cavaliers de Cleveland. Et pour les serveurs, il a été racheté par les Grizzlies de Memphis après avoir été beaucoup suspendu par le Miami Heat.

Avec Waiters et Smith, Tyler Johnson, Trey Burke et Lance Stephenson sont quelques-uns des noms disponibles. Avec les Lakers à la recherche d’un meneur de jeu et / ou d’un défenseur de l’aile, il n’y a vraiment pas un seul joueur disponible qui réponde vraiment à leurs besoins pour les éliminatoires de la NBA 2020.

Cela dit, il est toujours utile d’avoir une place de liste ouverte.