Les Lakers seront testés pour le coronavirus après Kevin Durant, les joueurs de trois filets seront positifs

Le 11 mars, la saison NBA 2019-2020 a été suspendue peu de temps après que Rudy Gobert et plus tard Donovan Mitchell aient été testés positifs pour le coronavirus.

Depuis lors, Christian Wood s’est avéré positif en tant que commissaire Adam Silver et compagnie tentent de naviguer dans des eaux inconnues maintenant.

Alors que les Lakers de Los Angeles suivent les instructions maintenant, il y a des inquiétudes après que quatre joueurs des Brooklyn Nets se soient révélés positifs une semaine plus tard.

Lors de leur dernier match, LeBron James, Anthony Davis et les Lakers ont échoué face aux Nets 104-102 le 10 mars, selon Shams Charania de The Athletic:

Kevin Durant a été testé positif au coronavirus, explique Durant à @TheAthleticNBA @Stadium. Durant dit qu’il se sent bien: “Tout le monde doit être prudent, prendre soin de soi et mettre en quarantaine. Nous allons passer à travers cela.”

– Shams Charania (@ShamsCharania) 17 mars 2020

En conséquence, les Lakers seront bientôt testés et seront placés en quarantaine de 14 jours après la nouvelle, selon Dave McMenamin de ESPN:

La source de l’équipe confirme à ESPN qu’à la lumière des nouvelles des Nets, les Lakers – qui ont joué à Brooklyn lors de leur dernier match avant la suspension de la NBA – administreront les tests de coronavirus à leurs joueurs demain et les joueurs seront joués dans une quarantaine de 14 jours. @BA_Turner a été le premier

– Dave McMenamin (@mcten) 17 mars 2020

Avec sept joueurs testés positifs pour le coronavirus en moins d’une semaine, la préoccupation est de savoir dans quelle mesure il s’est propagé au sein de la ligue et de leurs familles.

Alors que la santé est la première et la seule priorité, les propriétaires et les dirigeants croient de plus en plus que le meilleur scénario est un retour de la NBA de la mi-fin à la fin juin.

À une époque où le paysage change constamment et où beaucoup de choses doivent aller bien, il est juste de se demander si la saison peut même continuer à un moment donné.