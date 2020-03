Les Lakers signent les serveurs de Dion après avoir renoncé à Troy Daniels

Alors que les Los Angeles Lakers ont été liés à un certain nombre d’agents libres notables tout au long de la saison NBA 2019-2020, ils ont finalement pu faire sensation avec l’ajout de Dion Waiters via le marché du rachat, selon Shams Charania de The Athletic.

Darren Collison ayant choisi de rester à la retraite, les Lakers ont tourné leur attention vers d’autres options sur le marché telles que Waiters, JR Smith et Tyler Johnson. Les noms susmentionnés indiquaient clairement que les Lakers recherchaient quelqu’un qui pourrait fournir une certaine profondeur de qualité dans la zone arrière aux deux extrémités du sol.

Los Angeles a choisi de renoncer à Troy Daniels afin de libérer de la place pour une autre place sur la liste. Il est rapidement devenu évident que la dernière place reviendrait à une course de deux hommes après avoir récemment organisé des séances d’entraînement pour Waiters et Smith.

Smith avait initialement été identifié comme l’un des premiers à signer avec les Lakers compte tenu de son histoire en tant que coéquipiers avec LeBron James. Le joueur de 34 ans a joué un rôle essentiel en aidant James à amener un championnat aux Cavaliers de Cleveland et ses compétences en tant que joueur à double sens ont incité l’équipe à lui donner une audition pour une place sur la liste.

Les serveurs étaient un autre des anciens coéquipiers de James, mais la paire n’a guère connu le même niveau de succès avant d’être finalement envoyé au Thunder d’Oklahoma City dans un accord qui a amené Smith et Iman Shumpert à Cleveland. Bien que Waiters ait traversé une saison tumultueuse après avoir été libéré par les Grizzlies de Memphis à la suite de l’échange du Miami Heat, ses liens étroits avec le directeur général Rob Pelinka et l’agent de Klutch Sports Rich Paul pourraient servir de base à une résurgence potentielle dans la dernière ligne droite.

Il y a clairement eu une course aux armements contre les Clippers de Los Angeles et les deux équipes font des efforts pour s’assurer qu’elles prennent l’avantage au moment des éliminatoires de la NBA 2020. Bien que les Lakers soient encore loin d’un produit fini, il sera intéressant de voir si les serveurs s’avèrent être la dernière pièce dont ils ont besoin pour les mettre au-dessus.