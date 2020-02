Les Lakers sont les pionniers de Markieff Morris… mais est-ce bien?

Vendredi après-midi, l’Athletic Shams Charania a allumé le baril de poudre qui était l’espoir et le rêve des fans des Los Angeles Lakers, touchant leur désir tant attendu de faire QUELQUE CHOSE pour répondre à la course aux armements qui a été lancée par les Los Angeles Clippers. Bien que rien ne soit officiel, Charania a rapporté vendredi que les Lakers sont considérés comme les «premiers» pour les services de l’attaquant récemment renoncé Markieff Morris. Mais est-ce une bonne chose?

Morris, basé uniquement sur le talent, est un joueur plus talentueux que beaucoup de gars sur la liste des Lakers, tels que Jared Dudley, Troy Daniels et Quinn Cook. Il a été tout aussi bon que Kyle Kuzma (67e centile) dans les situations de spot-up cette saison tout en se classant mieux dans d’autres facettes d’une infraction comme les post-ups et les isolations. L’arrivée de Morris entraînerait également la suppression de l’un des trios susmentionnés, Dudley, Daniels ou Cook.

Bien que Daniels offre un ensemble de compétences étroit, il est meilleur au tir que quiconque sur la liste des Lakers. Quant à Dudley, il a également un petit centre de balle sur son CV et il a été un tireur plus efficace que Morris cette saison, avec une moyenne de 120 points pour 100 tirs contre 116,4 pour Markieff. Cependant, il semble que les points ci-dessus importent peu aux Lakers, sans parler de la précieuse chimie de leur équipe, qu’ils ne trouvent évidemment pas aussi précieuse que moi et certains de leurs joueurs.

Et tout cela sans mentionner ce que la signature de Morris ferait pour le moral de Kyle Kuzma, qui a déjà pris un siège arrière cette année grâce à l’arrivée d’Anthony Davis. Il n’y a presque aucune différence réelle entre les statistiques de carrière de Morris et celles de Kuzma, ou comme mon copain Mike Richman l’a dit, Markieff Morris, est Kyle Kuzma sans frère. Tout cela avant de considérer que Kuzma a le facteur positif de 24 ans par rapport à 30 de Morris, avec un kilométrage considérablement moins élevé en séries éliminatoires. Kuzma a vu ses minutes s’amenuiser au plus bas de sa carrière et on peut se demander si la décision de Morris pourrait être considérée par Kuzma comme un vote de défiance.

Bien qu’il y ait une priorité de dérogation entière pour la ligue à passer avant que les Lakers puissent signer Morris, il semble que les Lakers ont finalement obtenu leur homme. Maintenant, il semble que le seul détail qu’il leur reste à comprendre est de savoir qui n’est plus leur homme.

