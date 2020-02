Les Lakers surmontent un démarrage lent et dominent les guerriers au troisième trimestre

Les Lakers de Los Angeles ont battu les Golden State Warriors, 116-86.

Sans LeBron James, les Lakers ont eu du mal à marquer sur le terrain, mais heureusement, leur défense a pu empêcher les Warriors de marquer des points également. Anthony Davis a semblé porter la charge offensive, mais Draymond Green lui a causé des ennuis et a permis à Golden State de prendre les devants après une paire de trois points.

Les Lakers ont pu éliminer le déficit alors que les Warriors commençaient à se contenter des sauteurs et retournaient le ballon. Une faute tardive de Markieff Morris sur une tentative de trois points a permis à Golden State d’égaliser le match 24-24 avant le deuxième quart.

Kyle Kuzma a été en mesure de passer à l’offensive pour commencer le quart, car il a réussi à conduire jusqu’à la jante et à terminer avec une variété de coureurs dans la voie. D’un autre côté, Green a été expulsé du match après avoir ramassé deux fautes techniques rapides.

Los Angeles a pu consolider son avance en ralentissant Golden State et en les obligeant à plusieurs looks difficiles. Cependant, une poussée tardive des Warriors menée par Eric Paschall leur a permis de revenir dans le match, mais les Lakers sont toujours allés dans les vestiaires avec une mince avance de 54-52.

Los Angeles a été en mesure de prolonger son avance pour commencer le troisième trimestre alors qu’ils sortaient beaucoup plus nets et exécutés sur la fin offensive. Davis et JaVale McGee ont profité de leur taille et de leur longueur dans la peinture et ont capitalisé sur plusieurs tentatives faciles.

Les Lakers n’ont trouvé pratiquement aucun problème pour marquer le basket-ball au cours de la période, car ils ont obtenu presque tous les looks qu’ils voulaient et se sont convertis sur la plupart d’entre eux pour ouvrir le jeu. Los Angeles a trouvé son groove en tirant à distance et en arrivant au panier et ils sont entrés dans le quatrième quart en 94-69.

Même avec Davis sur le banc, le violet et l’or ont continué à bien jouer aux deux extrémités, les Warriors étant tout simplement dépassés du point de vue du talent. Le banc des Lakers a pu garder le pied sur la pédale d’accélérateur et ils sont repartis avec la victoire.