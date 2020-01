Les Lakers surmontent un lent départ face aux Cavaliers pour remporter un neuvième match consécutif

Les Lakers de Los Angeles ont surmonté un départ lent et ont fait exploser les Cavaliers de Cleveland.

Les Cavaliers ont été agressifs pour se mettre au travail tôt alors que leurs cinq premiers buts sur le terrain étaient à côté de la jante, ce qui leur a donné l’avantage en début de match. Pendant ce temps, Avery Bradley a pu se libérer des coupes pour plusieurs lay-ups faciles, mais le reste des Lakers a eu du mal à se convertir.

Avec Los Angeles jouant une défense de zone, Cleveland s’est tourné vers Kevin Love qui a livré alors qu’il renversait une paire de pulls dont trois ouverts. Kyle Kuzma a réussi à frapper un sauteur de retournement pour terminer le quart, mais les Lakers se sont tout de même retrouvés en retrait 27-21.

Los Angeles est sorti apathique pour entamer le deuxième quart-temps en permettant à Cleveland de se rendre à l’attaque et de courir 7-0, ce qui a entraîné un temps mort rapide. Alex Caruso et Jared Dudley ont fourni une étincelle bien nécessaire, jouant une défense dure et frappant des tirs qui ont réduit le déficit.

Avec Rajon Rondo hors de la formation, Caruso a repris les fonctions de meneur de jeu sur le banc alors qu’il était en mesure de fournir de jolies passes décisives à Dwight Howard et Danny Green. L’équipe dans son ensemble semblait sous tension dans le tronçon et n’est entrée dans les vestiaires que 48-47.

Los Angeles est sorti pour commencer le troisième quart-temps avec beaucoup plus de rythme et d’énergie, poussant le ballon sur le terrain et attaquant la défense de Cleveland avant qu’il ne soit prêt. LeBron James chercha enfin à se lancer, attaquant la peinture et distribuant le ballon pour aider les Lakers à prendre une mince avance.

La défense des Lakers a considérablement augmenté au milieu de la période, car elle a été en mesure de forcer des revirements qui ont déclenché des opportunités de rupture rapide sur lesquelles ils ont capitalisé. Le banc de Los Angeles, en particulier Kentavious Caldwell-Pope, a maintenu l’élan et a aidé l’équipe à entrer dans le dernier quart-temps 84-70.

Howard a servi d’attaque aux Lakers pour commencer le quatrième, car l’équipe a pu le trouver pour les dunks et les lobs qui ont prolongé l’avance. Cleveland a effectué une séquence de 6-0 pour reprendre de l’élan, mais James a pris feu sur le terrain et a fait exploser le match pour Los Angeles.