Les Lakers tentent toujours de rester dans la “ forme de jeu ” dans l’espoir de reprendre la saison NBA 2019-2020

Bien que les Lakers de Los Angeles aient été en mesure de compiler le meilleur record de la Conférence de l’Ouest à 49-14, il est difficile de savoir si les fans les verront s’appuyer sur cela car la NBA et le reste du monde du sport ont suspendu leurs saisons et ligues en raison de le coronavirus.

La NBA a pris des mesures rapides pour se protéger contre le virus après avoir découvert que Rudy Gobert était positif pour le coronavirus et depuis lors, les propriétaires et leurs équipes ont commencé le processus de test et d’auto-quarantaine.

Bien que la NBA n’autorise pas les équipes à s’entraîner dans leur ensemble, elles permettent toujours aux joueurs d’obtenir des entraînements individuels en tête-à-tête dans le centre d’entraînement de leur équipe.

Mike Trudell des Lakers a expliqué pourquoi les joueurs ont toujours l’intention de se rendre au gymnase malgré la pandémie:

Une partie de la raison pour laquelle les joueurs poursuivent leurs entraînements individuels est l’espoir de reprendre les matchs et de se préparer pour les éliminatoires à un moment donné dans un proche avenir (nous reviendrons sur ce que le commissaire Adam Silver a dit à ce sujet ci-dessous). Il faut une tonne de travail pour être en «forme de jeu NBA», et les joueurs voudront faire de leur mieux pour rester prêts, même s’ils ne peuvent pas réellement s’entraîner ou jouer dans des jeux de ramassage. Faire du cardio, soulever des poids, faire du tir et d’autres exercices individuels peut au moins garder les gars près de maintenir ce qu’ils ont construit physiquement à ce point de la saison.

Trudell a également expliqué pourquoi les Lakers, en particulier, étaient si déterminés à poursuivre leur formation:

Les Lakers ont été une équipe extrêmement motivée toute la saison, avec un seul objectif en tête: un championnat. L’équipe de Frank Vogel a établi un record 49-14 en tête de la Conférence de l’Ouest, comprenant au moins une victoire sur la route dans chaque bâtiment de l’adversaire occidental, à l’exception du Minnesota, où ils n’ont pas encore joué. LeBron et AD ont donné un ton concentré et intense dans les vestiaires qui a encore de la place pour le plaisir (et, bien, gagner est plus amusant que perdre). Je suis sûr qu’ils veulent essayer de garder leurs yeux sur le prix du mieux qu’ils le peuvent, même pendant la pause, et pouvoir s’entraîner individuellement est une étape.

LeBron James et Anthony Davis ont élevé la barre des attentes pour Los Angeles tout au long de la saison régulière et il semble que la suspension ne les empêche pas, ainsi que le reste de la liste, de se laisser distraire. Leur santé est bien sûr la priorité absolue, mais il est bon de voir qu’ils sont toujours concentrés sur un championnat.

Pour l’instant, cependant, les Lakers et le reste de la ligue sont en attente et voient plus d’informations sur le coronavirus.