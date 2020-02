Les Lakers triomphent des mauvais officiels pour vaincre Kemba Walker-Less Celtics

Les Lakers de Los Angeles ont battu les Celtics de Boston, 114-112.

Les Lakers ont frappé en premier alors que LeBron James cherchait à attaquer la défense des Celtics en transition, réussissant un pull up de trois et mettant la pression sur leur zone avant. Les efforts défensifs de Los Angeles ont également été impressionnants, car ils ont pu emballer la peinture et forcer Boston à effectuer des tirs de saut de périmètre contestés.

Los Angeles a commencé à ralentir sur le côté offensif car les joueurs de l’aile de Boston ont eu du mal à obtenir un look propre, mais ils ont tout de même pu conserver une mince avance. Rajon Rondo et Kyle Kuzma ont réussi un 8-0 pour clôturer le quart, donnant aux Lakers une avance de 28-19 après un.

L’effort de Rondo a donné à Los Angeles un coup de pouce pour commencer la seconde alors qu’il a trouvé un vol, puis a frappé Kuzma sur la pause rapide pour un dunk facile. Cependant, Jayson Tatum a été difficile à garder car il a pu atteindre la jante et terminer la défense des Lakers.

Il y avait des allers-retours au milieu de la période alors que les Celtics trouvaient le succès en conduisant dans la peinture tandis que les Lakers répondaient du centre-ville. La zone avant de Boston a semblé agiter Los Angeles, mais un score bien mérité de James a donné au violet et à l’or un avantage de 56-54 à la mi-temps.

La défense de Los Angeles n’avait pas de réponse pour que Boston entame le troisième, ce dernier pouvant obtenir presque n’importe quel look qu’ils voulaient, prenant ainsi la première place du match. Les Lakers se sont contentés de mauvaises tentatives et leur frustration avec l’arbitrage a donné aux Celtics tout l’élan.

Le banc des Lakers leur a encore une fois donné une étincelle alors que Rondo et Kuzma ont aidé l’équipe à éliminer le déficit. Kentavious Caldwell-Pope et Anthony Davis ont également joué quelques matchs dans les dernières minutes du quart et Los Angeles et Boston ont terminé quatrième à égalité 87-87.

Dwight Howard a donné aux Lakers de solides minutes car il a pu se libérer sous la jante pour un dunk et des lancers francs. James a également commencé à chercher son tir, se précipitant sur la jante et renversant un trois ouvert pour aider à remettre Los Angeles au sommet.

Ce fut une lutte serrée dans la dernière ligne droite, car les deux équipes n’ont pas cédé de terrain sur la défensive et ont forcé l’autre à travailler pour leurs points. Davis et Jaylen Brown ont échangé trois fois dans les dernières minutes, mais un sauteur d’embrayage de James et des lancers francs de Davis ont donné à Los Angeles la victoire durement gagnée.