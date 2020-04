Les Lakers veulent faire exploser la NBA avec la signature de Chris Paul

Los Angeles Lakers Ils ont signé Anthony Davis l’été dernier dans le but de faire de lui la deuxième épée de LeBron James, et qu’ensemble ils ont formé le duo le plus redoutable de la NBA. Après neuf mois de compétition, la franchise Angelina s’est positionnée, avec Milwaukee Bucks, comme la grande favorite pour décrocher le titre de championne.

Cependant, le fait que la compétition nord-américaine de basket-ball ait dû être suspendue indéfiniment en raison de la crise sanitaire mondiale du coronavirus, a fait en sorte que la possibilité d’obtenir pour ses vitrines le 17e ring de son histoire reste dans l’air. .

C’est pourquoi, que la saison soit déclarée nulle ou se poursuive en été, les Lakers eux-mêmes veulent devenir la meilleure équipe de la ligue pour décrocher un titre NBA dans un avenir proche. Pour ce faire, ils se sont fixé un objectif pour le prochain marché des transferts: Chris Paul.

Le défi HORSE commence ce soir à 19 h HE sur ESPN – @ TheTraeYoung vs. @ 1MrBigShot @ Catchin24 contre @ MCONLEY10 @ZachLaVine vs. @ paulpierce34 @ CP3 vs. @alliequigley pic.twitter.com/iC0TVvcQwK

– ESPN (@espn) 12 avril 2020

La base de Oklahoma City Thunder Il joue les dernières années de sa carrière au plus haut niveau. Dans ce même parcours, il a réussi à être All Star après avoir mené son équipe aux positions éliminatoires. Si les Lakers de Los Angeles devaient passer au CP3, ils formeraient l’un des «Big Three» les plus dominants de l’histoire: LeBron James, Anthony Davis et Chris Paul lui-même.

Pour le moment, et comme le souligne Sam Quinn de CBS, les Lakers réfléchissent au package de joueurs et aux tours à inclure pour que le Thunder accepte leur offre. Les premiers noms considérés sont JaVale McGee, Danny Green et Avery Bradley.

