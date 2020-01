Les Lakers voudraient un «joueur à rotation élevée» et un choix de première ronde pour Kyle Kuzma

Avec la date limite de négociation de la NBA 2019-2020 qui approche à grands pas et les Lakers de Los Angeles ayant apparemment besoin d’un autre contributeur pour augmenter leurs chances à un championnat, il est logique que des rumeurs commencent à circuler.

Bien sûr, avec le manque d’actifs commerciaux de l’équipe, ces rumeurs se sont concentrées sur celle qu’elles ont: Kyle Kuzma.

Des blessures et des incohérences ont affligé la troisième saison de Kuzma en championnat. Bien qu’il soit toujours troisième de l’équipe en marquant, il a en moyenne environ sept points de moins que la saison dernière. De plus, son changement de rôle – avec l’ajout d’Anthony Davis – lui a également rendu les choses difficiles.

Alors que les Lakers ne le font apparemment pas activement, les derniers rapports ont indiqué qu’ils étaient prêts à écouter les offres sur Kuzma. Cependant, selon Sean Deveney de Heavy.com, les Lakers ne sont pas proches de tout accord impliquant leur meilleur jeune joueur:

Mais des sources de la ligue ont déclaré à Heavy.com que l’idée que les Lakers tirent sur la gâchette d’un accord pour Kuzma est encore loin.

Éloigner Kuzma de Los Angeles ne sera pas bon marché non plus car l’équipe est à la recherche d’un joueur à rotation ainsi que d’un certain capital de draft pour se séparer de lui:

Un directeur général a déclaré que les Lakers demanderaient un joueur à rotation élevée – de préférence un meneur de jeu – qui pourrait renforcer les chances pour LeBron James et Anthony Davis de gagner une place en finale, ainsi qu’un choix de première ronde qui projette de être dans ou autour de la loterie.

Les Lakers envisageraient également deux choix potentiels de premier tour moins importants dans le cadre d’un forfait pour Kuzma.

Cela est logique du point de vue de l’équipe. Ils ont une équipe conçue pour gagner maintenant, donc tout accord devrait leur ramener quelqu’un qui peut les aider à gagner immédiatement. Mais l’équipe a également donné beaucoup de choix de repêchage pour amener Davis, donc reconstituer une partie de cela serait également un coup de pouce.

La question est de savoir s’il vaut déjà la peine d’abandonner Kuzma. LeBron James reste un grand croyant en ses capacités et il est l’un des seuls autres joueurs des Lakers capable de créer son propre coup en attaque, ce qui est un gros problème pour cette équipe. Pourtant, son incohérence reste un problème.

Au cours de ses 14 derniers matchs joués, Kuzma a six matchs d’au moins 15 points. Cependant, au cours de la même période, il compte six matchs avec des points à un chiffre, dont quatre de quatre points ou moins, dont une sortie sans but.

Le directeur général Rob Pelinka devra réfléchir longuement et sérieusement à tout mouvement impliquant Kuzma, mais il explorera toutes les voies pour améliorer cette équipe et sur le marché commercial, c’est pratiquement la seule.