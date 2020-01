Les larmes de Shaquille pour Kobe

La NBA a décidé de reporter le match entre les Lakers de Los Angeles contre les Clippers en signe de respect envers l’ancienne escorte vedette du premier d’entre eux, Kobe Bryant, qui a perdu la vie dimanche dans un accident d’hélicoptère, avec sa fille Gianna Maria (Gigi), 13 ans.

Les signes de respect continuent de se manifester dans toute la ligue et la journée de la NBA mardi n’a pas fait exception.

Parmi toutes les expressions de respect et de souvenirs, les larmes de son ex-partenaire, l’expívot Shaquille O’Neal, avec qui il a remporté trois titres de champion dans les Lakers, c’est lui qui a le plus retenu l’attention à la télévision et sur les réseaux sociaux.

O’Neal, hier soir, du Staples Center, en larmes Il a admis qu’il n’aurait jamais pu imaginer quelque chose comme la mort de Bryant, tout en se souvenant de son ancien coéquipier comme un grand joueur, avec qui il a finalement surmonté ses différences et échangé des SMS.

Les commentaires d’O’Neal sont arrivés au début du programme avant ce qui aurait été le deuxième match de la journée diffusé par la chaîne de télévision TNT, qui aurait dû être les Lakers contre Los Angeles Clippers.

Mais la NBA, conformément aux Clippers, accepté la demande des Lakers qu’il a été reporté et reprogrammé plus tard.

O’Neal, qui, avant la tragédie de Bryant, avait également perdu une sœurIl a reconnu qu’il était trop dévasté par tout ce qui s’était passé et a considéré que les informations sur la mort du «Black Mamba» étaient initialement quelque chose qui ne pouvait pas «être» réel.

L’expivot mythique travaillait avec les membres de sa famille quand il a reçu la nouvelle et espérait que ce n’était pas vrai. “Je pensais l’autre jour que je n’avais jamais rien vu de tel. Toutes les idoles de basket-ball qui ont été ma référence lorsque j’ai grandi, je les vois, même si elles sont plus âgées “, a déclaré O’Neal., qui ont également reconnu avoir des personnalités très différentes.

Cette réalité les a amenés à se confronter ouvertement et à les Lakers ont dû décider qui rester pour faire avec Bryant, en plus d’empêcher O’Neal de partir avec ses rivaux voisins des Los Angeles Clippers.

O’Neal à la fin a mis fin au Miami Heat à ceux qui ont aidé à obtenir un titre de champion, tandis que Bryant, avec l’arrivée de l’attaquant espagnol Pau Gasol, en a obtenu deux autres en tant que figure unique des Lakers.

Finalement ils ont fixé leur relation et O’Neal a dit qu’ils envoyaient fréquemment des SMS, même s’il a également admis qu’il n’avait pas vraiment vu Bryant depuis le dernier jour de sa carrière en 2016.

O’Neal a dit avoir dit à Bryant de marquer 50 points et le ‘Black Mamba a répondu avec 60 buts contre l’Utah Jazz dans une performance finale à retenir.

Mais maintenant, O’Neal est déjà conscient qu’il ne pourra plus faire de blagues sur les titres gagnés, ni qu’ils se demandent si s’ils étaient restés ensemble, ils auraient pu atteindre dix.

