Les légendes des Lakers Robert Horry, James Worthy et Kurt Rambis prouvent que les Lakers sont la plus grande marque de sport

Avec 16 bannières de championnat suspendues dans les chevrons du Staples Center et certains des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA à travers l’organisation au cours de l’illustre histoire de l’équipe, les Lakers de Los Angeles sont l’une des franchises sportives les plus populaires et les plus connues au monde. .

Lors d’un événement pour annoncer le partenariat entre Anthony Davis, First Entertainment Credit Union et les Lakers, la toute nouvelle superstar de l’équipe a parlé de ce que c’est que de porter le violet et l’or et de jouer pour une franchise aussi prestigieuse. Davis a souligné l’importance de la marque Laker et comment elle est une marque mondiale, contrairement à aucune autre.

Après l’annonce, qui a eu lieu au centre-ville de Los Angeles au Ace Theatre and Hotel, Tomer Azarly et moi avons discuté avec trois légendes qui ont eu beaucoup de succès au cours de leurs journées avec les Lakers. Kurt Rambis, James Worthy et Robert Horry ont passé du temps avec nous et ont partagé ce que la marque Lakers signifie pour eux.

“Eh bien, l’une des choses que AD [Anthony Davis] a déclaré que les Lakers sont une marque mondiale », a déclaré Rambis. «Ils sont reconnus dans le monde entier. En raison du succès passé des Lakers, ils ont attiré des fans du monde entier. Il y a des fans très passionnés avec les Lakers.

«Évidemment, beaucoup d’entreprises voudraient être associées au gagnant et à la marque Laker. Il est bon pour les joueurs de créer leur propre marque individuelle qui les accompagne. Cela aide tous les Lakers. Cela aide la marque Lakers lorsque nous avons une bonne représentation des anciens joueurs qui sortent et font un excellent travail dans la communauté et construisent cette relation avec les fans et les sponsors et créent cet aspect global global que tout est génial et fantastique avec les Lakers parce que alors tout le monde veut y être associé et en faire partie.

Worthy, qui travaille actuellement en tant qu’analyste sur Spectrum SportsNet, a également expliqué ce que signifie la marque Lakers et comment la franchise s’implique dans la communauté tout en faisant venir des employés du Forum au Staples Center.

“Vous savez, en collaboration avec la marque Laker que le Dr [Jerry] Buss construit au fil du temps, ils ont également été très conscients de la communauté, d’autres communautés qui soutiennent les Lakers dans le sud de la Californie, que ce soit Habitat pour l’humanité, ou qu’il aille dans une école locale et réponde à des besoins qui n’existaient pas, des ordinateurs ou ainsi de suite », a déclaré Worthy. «Ils se sont toujours attachés à la communauté et permettent à celle-ci de faire partie de leur marque. Ils emploient beaucoup de personnes qui travaillaient auparavant au Forum, et maintenant c’est Staples Center, que ce soit dans le parking ou autre.

“Tout cela, nous essayons de soutenir ce qu’ils font. Qu’il s’agisse de logement, ou d’amélioration financière, les Lakers avaient toujours leurs antennes attachées à ces entités. »

Contrairement à Worthy, qui a joué toute sa carrière avec les Lakers remportant ses trois titres à Los Angeles, Horry avait déjà de l’expérience avec une autre franchise. Il a remporté deux titres avec les Houston Rockets aux côtés de Hakeem Olajuwon et a eu un bref passage avec les Phoenix Suns avant d’être échangé à Los Angeles.

Le septuple champion NBA a une perspective intéressante en ce qui concerne la marque Lakers. Il admet que même s’il a remporté plus de titres (4) en jouant pour d’autres équipes, la franchise de Los Angeles ne ressemble à aucune autre, et beaucoup de gens oublient qu’il a joué pour trois équipes différentes, y compris les San Antonio Spurs de Gregg Popovich.

“En parlant d’un gars qui a fait partie de plusieurs équipes et qui a parcouru le monde, la marque Laker est l’une des plus grandes marques de sport”, a déclaré Horry. «Les gens ne se souviennent même pas que j’ai joué pour d’autres équipes. Ce n’était pas comme si je perdais des équipes. Ils ne se souviennent que de la marque Laker car une fois que les Lakers sont passés à la télévision, c’est comme si tout s’arrêtait. Même lorsque les Lakers sont sur leurs hauts ou leurs bas, les gens veulent s’arrêter parce que le nom et l’image de Laker sont si géniaux et si grands et brillants si brillants plus que toute autre équipe que les gens vont s’arrêter et regarder.

“C’est tellement bizarre pour moi, dans les voyages, c’est comme, vous pouvez être en Chine ou où que ce soit, quelqu’un a un maillot Laker. Ce n’est peut-être pas le nom de quelqu’un, cela dit simplement Lakers, mais vous savez ce que signifie ce symbole. C’est tout simplement fantastique la luminosité du logo Laker. “

Avec Davis rejoignant LeBron James à Los Angeles, la marque Lakers reste plus forte que jamais. L’équipe est une fois de plus un concurrent légitime pour le titre et pourrait être en mesure de conserver cette distinction pendant des années avec Davis, qui devrait faire partie de la franchise à long terme.

Une chose est sûre, même si la franchise connaît une sécheresse de six ans en séries éliminatoires, qui est la plus longue de l’histoire de l’équipe, la marque Lakers a pu supporter et montrer sa véritable puissance tout en offrant l’espoir d’un avenir prometteur avec deux superstars ouvrant la voie.