Les lignes de statistiques les plus intrigantes de Derrick Rose

Depuis qu’il est devenu le choix numéro un au classement général des Bulls de Chicago en 2008, Derrick Rose a eu sa juste part de matchs spectaculaires. Après tout, vous ne devenez pas le plus jeune joueur par excellence de l’histoire de la NBA sans présenter un spectacle pendant toute une saison de 82 matchs.

En 596 matchs en carrière avec les Bulls, les New York Knicks, les Cleveland Cavaliers, les Timberwolves du Minnesota et les Detroit Pistons, Rose a une moyenne de 18,8 points, 3,4 rebonds et 5,6 passes décisives. Il a accumulé un total de 11 185 points, 2 031 rebonds et 3 334 passes décisives.

Depuis le jour où il a fait ses débuts en NBA en 2008 jusqu’au dernier match qu’il a joué pour les Pistons cette saison avant que le jeu ne soit suspendu, Rose a toujours attiré l’attention des fans au stade et à la télévision avec sa vitesse d’élite et sa capacité de finition.

Le triple All-Star et ancien recrue de l’année a mis en place des lignes de statistiques intrigantes tout au long de sa carrière, certaines excellentes, d’autres moins.

Pour cette pièce, nous allons jeter un œil à certaines des lignes de statistiques les plus remarquables que Derrick Rose ait enregistrées au cours de sa carrière en NBA.

Débuts en séries éliminatoires contre les Celtics de Boston en 2009

Derrick Rose et les Bulls affrontaient les Celtics au premier tour des éliminatoires de 2009. Boston, le champion en titre de la NBA, a été le grand favori pour remporter le match 1 et la série générale.

Cependant, les cotes n’ont pas pris en compte Derrick Rose. Le natif de Chicago a mené les Bulls à une énorme victoire lors du premier match avec 36 points et 11 passes décisives.

Rose a égalé le record NBA de Kareem Abdul-Jabbar pour les points marqués par une recrue lors de ses débuts en séries éliminatoires.

Saison 2010-11: 42 points contre les San Antonio Spurs sans simple 3

Au cours de sa saison MVP avec une moyenne de 25,0 points, 4,1 rebonds et 7,7 passes décisives, Rose a marqué 42 points contre les Spurs sans toucher un seul pointeur de 3.

Cette ère de basket-ball n’était pas l’ère lourde à 3 points que nous avons aujourd’hui, mais il est toujours impressionnant que Rose ait réussi à marquer autant de points contre une défense des Spurs avare sans faire un seul coup de profondeur.

Les Bulls ont gagné derrière les 42 points de Rose. Il a tiré 18 des 28 sur le terrain, 6 des 6 sur la ligne des lancers francs et a également récolté huit passes.

Saison 2010-11: 22 points, 12 rebonds, 12 passes décisives contre les Grizzlies de Memphis

Étonnamment, c’est le seul triple-double de Derrick Rose de sa carrière NBA. Il est cependant normal qu’il l’ait fait pendant sa saison MVP et à Memphis, où il a joué son ballon universitaire.

Contre les Grizzlies le 17 janvier 2011, Rose a mené les Bulls à une victoire de 12 points. Il n’a tiré que 7 des 20 du sol, mais son jeu global a aidé Chicago à décrocher la victoire.

Match 3 des demi-finales de la Conférence Est 2011 contre les Hawks

Avec la série à égalité 1-1, Derrick Rose a essentiellement dit que les Hawks en avaient assez dans le match 3 chez eux.

Le joueur par excellence a marqué un sommet en carrière de 44 points pour aider les Bulls à prendre les devants 2-1. Il a également récolté sept passes et cinq rebonds.

Rose a tiré 16 des 27 sur le terrain et 4 des 7 sur 3.

Saison 2014-15: 30 points, 1 passe décisive, 11 revirements contre Golden State Warriors

C’est l’un des jeux les plus étranges et les plus laids que Derrick Rose ait jamais joué, mais il l’a terminé de la bonne façon.

Contre Stephen Curry et les Warriors de grande puissance, les Bulls allaient avoir besoin que Rose soit en mode attaque pendant tout le match, d’autant plus que Jimmy Butler ne jouait pas en raison d’une blessure.

Alors que Rose était agressive, il était hors de contrôle. Il a tiré 13 sur 33 du sol et a réalisé 11 revirements.

D’une manière ou d’une autre, Rose était un +10 dans le jeu, principalement parce que sans son score, les Bulls ne rivalisaient pas avec les Dubs.

Le 13e field goal de Rose s’est avéré être le vainqueur du match. La star des Bulls a décoché un tir droit dans la grille de Klay Thompson.

Saison 2018-19: 50 points après quatre chirurgies du genou avec seulement 4 3s

Depuis qu’il est devenu le plus jeune joueur par excellence de l’histoire de la NBA en 2011, Derrick Rose a subi quatre chirurgies du genou. Au cours de la saison 2017-18, il a été échangé par les Cavs au Utah Jazz. Le Jazz a ensuite renoncé à Rose et soudain, il semblait que sa carrière NBA était terminée.

Cependant, l’entraîneur-chef des Timberwolves Tom Thibodeau – qui a entraîné Rose à Chicago – a signé Derrick en mars 2018. Rose a récolté en moyenne 14,2 points et 2,6 passes décisives pour les Timberwolves lors des séries éliminatoires de 2018 tout en réussissant un ridicule 70,0% sur 3. Sa carrière en NBA a été sauvée.

Au cours de la saison 2018-19, Derrick Rose a fait quelque chose de très spécial. Il a marqué 50 points contre le Jazz, l’équipe qui a renoncé. Derrick a pleuré lors de son entrevue d’après-match parce qu’il savait combien de travail acharné il avait mis dans son métier pour arriver à ce point. Toute la communauté NBA était très heureuse pour Rose et l’a inondé d’amour.

Rose a tiré 19 sur 31 depuis le sol. C’était un autre jeu de la vieille école de D-Rose. Il n’a fait que quatre coups de feu au-delà de l’arc.

Rose a terminé la saison 2018-19 avec des moyennes de 18,0 points et 4,3 passes décisives. Il était le meilleur joueur des Pistons cette saison avant de jouer suspendu en raison de COVID-19.

Rose accumulait 18,1 points et 5,6 passes décisives pour Détroit.