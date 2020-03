Les ligues européennes qui ont déjà été annulées par le coronavirus et ont un champion

Le coronavirus Il modifie l’ensemble du calendrier du basket-ball et provoque un véritable tremblement de terre en Europe. Avec l’Euroligue dans les airs et des ligues nationales comme l’ACB attendant de prendre une décision finale, plusieurs pays ont déjà décidé d’annuler leurs ligues et de nommer l’équipe qui menait la table en ce moment en tant que champion. Le premier pays à prendre cette décision a été la Lituanie, comme nous l’avons signalé il y a quelques jours, et elle a été suivie des championnats suivants qui ont décerné le titre au leader:

Ligue Suisse: Fribourg olympique

Ligue finlandaise: Salon Vilpas

Ligue de Bosnie: Igokea

Ligue ukrainienne: Dnipro

Ligue suédoise: Boras

Ligue belge: Oostende

