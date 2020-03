Les Lions ont besoin d’améliorations défensives pour échapper au sous-sol NFC Nord

Matt Patricia a traversé la tempête d’une saison à trois victoires en 2019 pour gagner une troisième année en tant qu’entraîneur-chef des Lions de Détroit. Ce que fera son équipe pendant cette intersaison déterminera s’il y a une quatrième année.

Les Lions ont terminé la saison dernière sur une chute de 1-12 qui a vu des joueurs clés comme Matthew Stafford, Kerryon Johnson et Marvin Jones manquer de temps en raison d’une blessure. Leurs retours devraient préparer le terrain pour une amélioration en 2020, mais Détroit devra ajouter du talent des deux côtés du ballon afin de briser une sécheresse de trois ans en séries éliminatoires. Avoir le choix n ° 3 dans le projet de cette année – et le potentiel de transfert d’un commerce au premier tour pourrait apporter – devrait également être un coup de pouce.

Detroit Lions (3-12-1), séries éliminatoires manquées

Alors que le repêchage de cette année devrait attirer de jeunes espoirs, Detroit a beaucoup de trous à combler avec des talents d’agent libre vétéran. Les Lions ont une situation de plafond salarial favorable qui devrait leur permettre de chasser plusieurs joueurs à fort impact. L’année dernière, cela s’est transformé en signatures pour Trey Flowers, Justin Coleman et Danny Amendola. Cette saison a attiré plus d’anciens Patriots: notamment Jamie Collins, Danny Shelton et Duron Harmon.

Avant l’agence gratuite:

Cornerback: Detroit s’est classée 27e dans la NFL dans le classement des passants adverses autorisé la saison dernière. Maintenant, le coin supérieur de l’équipe, Darius Slay, est un Philadelphia Eagle. L’ajout d’un coin de verrouillage permettrait à Coleman de rester dans son alignement le plus efficace dans la fente.

Tacle défensif: Flowers a été un ajout utile en 2019, même s’il n’a pas respecté le contrat de 90 millions de dollars qu’il a signé. Une partie de son impact sourd était due au casting de soutien limité autour de lui. L’ajout d’un plaquage défensif aiderait à froisser les poches de l’intérieur et à réduire la pression sur les efforts de Flowers contre la course. L’acquisition de Shelton devrait aider.

Ligne offensive: Le blocage des passes de Détroit était assez moyen l’automne dernier, et le club est maintenant pleinement conscient de la gravité du mal que Stafford peut faire dérailler la saison. Des améliorations, en particulier à l’intérieur de la ligne, pourraient l’aider à se tenir droit et à créer l’espace nécessaire pour que Johnson retrouve la forme qui a fait de lui l’une des recrues les plus prometteuses de 2018.

Quoi Fierté de Détroit veut plus cette intersaison: C’est probablement trop simple de dire simplement défense, mais c’est vraiment la vérité. Les Lions sont particulièrement dans le besoin en plaquage défensif après avoir relâché Damon Harrison, père plus tôt dans l’intersaison. Avec A’Shawn Robinson et Mike Daniels face à l’agence libre, les Lions n’ont pas trois de leurs quatre premiers plaqués défensifs de 2019. Ils doivent ajouter au moins un bourreur de run et un rusher de passes au milieu. Après avoir échangé Darius Slay, ils ont besoin d’un cornerback extérieur pour remplacer le corner Pro Bowl. – Jeremy Reisman

Après l’agence gratuite:

Detroit est occupé en agence libre; 21 joueurs ont signé avec, quitté ou ont été échangés avec les Lions cette intersaison. Malheureusement pour le directeur général Bob Quinn, il reste encore beaucoup de travail à faire.

Cornerback: Slay est parti. Alors que Desmond Trufant pourrait bénéficier d’un changement de décor après avoir signé avec les Lions, Patricia a besoin de plus de talent pour maintenir son champ défensif.

Ligne offensive: Graham Glasgow et Ricky Wagner sont partis chacun en agence libre. Le club a dépensé 50 millions de dollars pour attirer Halapoulivaati Vaitai des Eagles, mais lui seul ne peut pas résoudre les problèmes qui persistaient avant même de perdre deux partants sur le marché libre.

Tacle défensif: Shelton et Nick Williams sont des correctifs utiles à court terme. Detroit a besoin de trouver de jeunes joueurs peu coûteux dans le projet pour générer une solution à long terme derrière eux.

Nous reviendrons sur les Lions après le repêchage de la NFL 2020.