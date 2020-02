Les loups acquièrent D’Angelo Russell de Warriors pour Wiggins, choix – The Athletic

Longtemps discuté. Souvent rejeté. Enfin, une réalité. D’Angelo Russell vient au Minnesota pour faire équipe avec Karl-Anthony Towns.

Jeudi, les Timberwolves and Warriors ont convenu d’un accord qui amènera Russell aux Timberwolves et enverra Andrew Wiggins et deux choix de repêchage à Golden State. Les Wolves ont également envoyé un choix de premier tour protégé en 2021 et un choix de deuxième tour en 2021 aux Warriors, tandis que le Minnesota reçoit également Jacob Evans et Omari Spellman de Golden State.

ESPN a d’abord signalé le commerce. L’équipe l’a officialisé plus tard jeudi.

Jeudi, les Wolves ont envoyé Gorgui Dieng aux Grizzlies, où il retrouvera l’ancien coéquipier des Wolves Tyus Jones, en échange de l’attaquant James Johnson, que Memphis a acquis plus tôt dans la journée dans le cadre d’un accord avec Miami.

Le commerce de Russell a marqué une reprise surprenante des pourparlers après que les négociations entre les deux équipes se soient interrompues mardi. Alors que l’échéance commerciale approchait le …

.