Les loups dans un commerce à quatre équipes tentaculaire alors que D’Angelo Russell rêve de faiblir

Dans l’espoir de faire atterrir D’Angelo Russell cette semaine alors que la date limite du commerce approche, les Timberwolves ont avancé avec un accord massif de quatre équipes indépendantes d’une superproduction qui leur donnerait leur meneur de jeu tant convoité.

Les Wolves ont convenu avec les Hawks d’Atlanta, les Rockets de Houston et les Nuggets de Denver d’un contrat qui enverra Robert Covington et Jordan Bell du Minnesota à Houston; Clint Capela de Houston à Atlanta; Malik Beasley, Juancho Hernangomez et Jarred Vanderbilt de Denver et Evan Turner d’Atlanta to the Wolves et Shabazz Napier, Noah Vonleh et Keita Bates-Diop du Minnesota à Denver, ont déclaré des sources de la ligue à The Athletic.

Les Wolves obtiendront le choix de première ronde protégé par la loterie de Brooklyn en 2020 à Atlanta, qui obtient également Nene des Rockets. Denver a également ajouté Gerald Green et un choix de première ronde de Houston.

Prenez une seconde. Laissez cela pénétrer.

