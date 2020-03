Les loups d’un grand Juancho coupent les ailes des pélicans

Super match joué au Smoothie King Center entre Pélicans de la Nouvelle-Orléans et Minnesota Timberwolves avec la victoire finale pour la ville aux mille lacs par 139-134. Le meilleur joueur du match était Marik Beasley avec 28 points et 11 des 13 coups sûrs. D’Angelo Russell a contribué 23 unités et 8 aides et James Johnson a fourni 19 unités de la banque.

Grand match (un de plus) de Juancho Hernangómez, qui remporte un contrat pluriannuel l’été prochain. Le joueur madrilène qui a joué 34 minutes, a terminé le duel avec 16 points (6 sur 11 en tirs au champ et 2 sur 5 en triple), 8 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions.

Dure défaite pour les Pélicans, qui ont joué à un bon niveau en attaque, mais qui sont revenus pour faire des eaux en défense. Jusqu’à ce qu’ils réalisent qu’ils doivent augmenter leur niveau pour gagner des matchs, ils ne seront pas une équipe compétitive. Vous êtes les bienvenus des 27 points de Jrue Holiday, le 26 de Lonzo Ball, le 25 de Zion Williamson et les 24 Brandon Ingram. Le basket-ball est un jeu dans lequel la défense est généralement plus décisive que l’attaque et ces garçons doivent s’en rendre compte.

