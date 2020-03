Les loups et Thaddeus Young soutiennent Karl-Anthony Towns

La star du Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, a publié une vidéo très émouvante sur Instagram, révélant que sa mère se battait contre COVID-19. Les villes ont partagé que sa mère a été infectée par le virus et est dans un coma d’origine médicale.

Beaucoup ont depuis tendu la main au double All-Star. Bien sûr, les Timberwolves ont offert leur soutien à la pierre angulaire de la franchise, avec le nouveau coéquipier des étoiles D’Angelo Russell qui a également retweeté le tweet:

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Nous sommes tous avec vous, @KarlTowns & famille. pic.twitter.com/O4TL4YBNf4

– Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) 25 mars 2020

De même, Thaddeus Young, actuellement avec les Chicago Bulls, a offert des prières pour Towns et sa famille.

Prie pour Momma Towns et @KarlTowns fam…. #NBATogether

– Thad Young (@ yungsmoove21) 25 mars 2020

Ce sont certainement des temps difficiles pour le grand homme de 24 ans. Bien qu’il soit clairement très douloureux, Towns continue à dégager un état d’esprit positif et pense que sa mère s’en sortira. De même, l’ancienne vedette du Kentucky a encouragé tout le monde à prendre cette maladie au sérieux. Il a également rappelé à tous de respecter strictement l’hygiène, la quarantaine à domicile et la distanciation sociale alors que le monde continue de faire face à cette crise.

C’est définitivement une triste histoire. Dans son billet, le numéro 2015 des Timberwolves Un choix global a appelé sa mère «la femme la plus forte qu’il connaisse». Certes, nous espérons et prions pour que la mère de Towns puisse surmonter et vaincre cette maladie.

L’histoire de Towns n’est qu’une des milliers d’autres anecdotes déchirantes à travers le monde. Des milliers de personnes ont déjà perdu leurs proches à cause de ce virus. De plus, beaucoup plus sont touchés par la perte d’emplois et de moyens de subsistance.

La NBA est toujours en pause et les joueurs ont fait leur part pour aider les personnes concernées. Compte tenu de la vitesse à laquelle le virus se propage et de la flambée des infections partout dans le monde, il semble que nous ne verrons pas le basket-ball pendant un petit moment.

Quant à Big KAT, nos pensées et nos prières sont également avec vous et votre famille.