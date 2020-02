Les loups, les faucons, les pépites et les Rockets concluent un accord à quatre équipes – The Athletic

Note de l’éditeur: Alors que les transactions NBA Trade Deadline arrivent cette semaine, Zach Harper fournira des réactions instantanées au jugement instantané analysant comment toutes les équipes impliquées ont conclu l’accord pour lancer l’analyse de l’Athletic.

À la fin des années 1990, on avait l’impression que nous avions un tas de métiers à quatre équipes qui envoyaient une douzaine de joueurs dans de nouveaux vestiaires tous les deux mois. Je ne sais pas si c’est vraiment vrai, mais les implications compliquées sur le plafond salarial des accords de négociation collective de plus en plus élaborés les ont rendus moins courants. Mais tout change juste avant la date limite du commerce NBA 2020. Les Timberwolves du Minnesota, les Hawks d’Atlanta, les Rockets de Houston et les Nuggets de Denver ont conclu un échange pour déplacer des joueurs assez importants autour de ces quatre équipes.

Selon Shams Charania de The Athletic, cet accord implique Robert Covington en direction de Houston, Clint Capela en direction d’Atlanta, Evan Turner, Malik Beasley, Juancho Hernangomez et des choix en direction de …

.