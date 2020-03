Les Maine Red Claws rejoignent les Celtics de Boston en suspension de saison

Si vous espériez combler le trou laissé par les matchs suspendus des Celtics de Boston après que la NBA ait indéfiniment mis un terme à la saison 2019-2020 avec certains matchs des Maine Red Claws, vous allez être déçu.

Mais, la décision de la G League de suspendre ses opérations avec la NBA était le bon appel à faire, car même la taille relativement plus petite des Red Claws et d’autres jeux de la G League représente un risque important.

Suivant l’exemple du club parent, les Claws ont publié une déclaration sur la fermeture, notant que l’équipe travaillait en étroite collaboration avec le Maine Center for Disease Control and Prevention.

Ils ont également noté que le CDC du Maine “avait déterminé qu’aucun joueur, personnel ou participant aux matchs des Red Claws ne courait un risque significatif de l’affaire impliquant les joueurs de l’Utah” après que le centre Vincent Poirier ait passé du temps avec les Red Claws après l’inclinaison du 6 mars à Boston avec l’Utah.

Les Claws avaient encore huit matchs à jouer au cours de leur saison, et l’équipe se demande s’il faudrait demander aux joueurs de rester dans la région de Portland si la ligue décidait de reprendre ses activités cette saison à une date plus tardive et plus sûre.

