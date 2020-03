Les malheureuses nouvelles qui peuvent entraver les séries éliminatoires pour les pélicans Williamson

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ils devront cailler une bonne fin de saison s’ils veulent précipiter leurs options pour être dans les séries éliminatoires, mais la blessure aux ischio-jambiers de JJ Reddick Il semble que cela puisse considérablement diminuer ses possibilités. Et c’est que le tireur consommé sera dans au moins deux semaines, étant réévalué lorsque ce délai est respecté. Avec une moyenne de 14,9 points et 45,2% en triplets, JJ est une victime très sensible pour l’équipe dirigée par Zion Williamson.

"Vous n'êtes jamais arrivé. Tu deviens toujours. " -JJ Reddick

– Andy Cruse (@ ACruse15) 2 mars 2020

