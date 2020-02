Les malheurs de la route des Sixers continuent, se font écraser par les Bucks à Milwaukee 119-98

Par: Ky Carlin |

22 février 2020 22 h 53 HE

Les Philadelphia 76ers ont essayé de comprendre ce problème mystifiant toute la saison. Pourquoi ne peuvent-ils pas continuer à jouer avec eux sur la route?

Ils n’ont trouvé aucune réponse samedi alors qu’ils se sont heurtés aux Milwaukee Bucks et ils ont eu une autre nuit difficile alors qu’ils tombaient 119-98. Ce n’était qu’un déficit de 6 points à la mi-temps, mais Milwaukee a ensuite effectué une grosse course pour mener par 20 après trois trimestres. Les Bucks menaient jusqu’à 25 et ils ne traînaient jamais.

Les Sixers ont souffert de blessures alors que Ben Simmons est parti après avoir modifié la blessure au bas du dos qui l’a empêché de jouer et qui a certainement joué un rôle dans celui-ci, mais cela n’excuse pas l’équipe de continuer à avoir des problèmes d’effort sur la route. Cette équipe est maintenant un 9-20 inexcusable sur la route tout en étant 26-2 à domicile. C’est absolument ridicule.

Joel Embiid a récolté 17 points et 11 rebonds et Furkan Korkmaz et Shake Milton ont également récolté 17 points chacun pour mener Philadelphie tandis que Tobias Harris en avait 11. C’était une soirée globalement difficile pour cette équipe.

Al Horford continue de lutter dans son nouveau rôle de banc alors qu’il a tiré 1 pour 7 et a récolté trois points et sept rebonds. Le gros contrat que les Sixers lui ont payé ressemble de plus en plus à une erreur de jeu.

Philadelphie rentre à la maison lundi pour accueillir les Hawks d’Atlanta.

.