“Les matchs sans public en NBA peuvent avoir un effet positif”

L’ancien joueur allemand de la NBA Dirk Nowitzki croit que les matchs sans public en raison de la crise causée par la pandémie de coronavirus, ils sont une option “positif” pour que les fans soient distraits sans danger de contagion.

19/04/2020 à 19:26

CEST

Sport.es

“Si les fans s’amusent à la maison et sont distraits par eux, ces matchs peuvent avoir un effet positif”, a-t-il déclaré. à Bild am Sonntag, dimanche, l’ancien joueur des Dallas Mavericks, avec qui il a remporté le titre de champion de la ligue de basket-ball nord-américaine en 2011.

Cependant, Bien que Nowitzki pense que cette possibilité est une option sensée pour la NBA, il a déclaré qu ‘”en réalité, c’est inimaginable”.. “Les fans dirigent les joueurs, ils les motivent”, a-t-il expliqué.

Saison interrompue

La saison en lLa NBA est interrompue depuis plus de cinq semaines, et les ‘Playoffs’ auraient dû commencer ce week-end. Nowitzki a mis fin à sa carrière avec les Dallas Mavericks il y a presque un an, et son dernier match à domicile a été diffusé à nouveau à la télévision américaine ces jours-ci.

“Quand le match a commencé, les enfants étaient contents parce que j’ai marqué tout de suite les premiers points. Mais quand ils m’ont remplacé pour la première fois, ils ont dit: «Il est temps pour les dessins». Et la «Dog Patrol» est devenue plus importante que papa », a expliqué Nowitzki. L’ancien joueur vit à Dallas avec sa femme Jessica et leurs trois enfants., Malaika, Max et Morris, âgés respectivement de six, cinq et trois ans.

Nowitzki rêve de la fin de la crise des coronavirus, pour sortir dîner. “Sushi, steaks, peu importe. Il y a de très bons restaurants ici. Et les enfants veulent aller dans un parc pour escalader le château. Nous voulons que leur souhait se réalise”, a-t-il conclu.

.