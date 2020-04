Les Mavs et Sixers avaient fait des offres aux Bulls pour Michael Jordan en 1984

Les Chicago Bulls ils ont choisi Michael Jordan à la troisième place du Draft de 1984. Ils ont pu le faire parce que les deux premiers ont choisi deux pivots, Olajuwon et Bowie, qui étaient le type de joueur le plus précieux à l’époque. Malgré cela, ils n’étaient pas les seules équipes derrière MJ. Les Sixers et les Mavs, qui a fini par faire des échanges pour prendre les choix 4 et 5 du projet, ils ont fait des offres au United Center pour prendre la Jordanie.

C’est Rod Thorn, l’ancien directeur général des Bulls, qui a dévoilé les offres dans l’émission de radio de David Kaplan: “Les Sixers ont fait une offre très forte pour Michael. Dallas a fait une offre forte pour Michael.”

Voici comment Thorn explique pourquoi il a choisi Jordan: “Nous avons vu des enregistrements de tous les joueurs et l’année où Jordan est apparu, j’ai vu son enregistrement et c’était le meilleur de tous. J’ai dit à Dean Smith (l’entraîneur de Caroline du Nord) et lui ai dit que je Il semblait le meilleur qu’il ait jamais vu, qu’en pensait-il? “

Cela a répondu: “Notre style en Caroline du Nord n’est pas de faire de la publicité, il est tout simplement le joueur le plus talentueux que j’aie jamais eu.”

Ainsi, malgré les offres succulentes qui sont venues à la table des Bulls des Mavs et Sixers, ils ont fini par choisir Jordan, quelque chose qui a changé à jamais l’histoire de la franchise.

Les Mavericks ont fini par choisir Sam Perkins à la quatrième place après un accord avec les Clippers et Philadelphie a choisi Charles Barkley via LA Clippers. Ce n’était pas mal, mais le jackpot est allé aux Bulls.

