Les médias ont toujours Giannis Antetokounmpo devant LeBron James pour le MVP NBA 2019-2020

Avant la suspension de la saison NBA 2019-2020, l’une des plus grandes histoires en développement était celle de la course au prix du joueur le plus utile.

On pensait que Giannis Antetokounmpo avait son deuxième prix consécutif dans le sac, mais LeBron James gagnait une tonne d’élan derrière son cas.

Après la performance de James lors de victoires consécutives contre les Bucks d’Antetokounmpo ainsi que contre les Clippers de Los Angeles, certains affirmaient qu’il avait peut-être dépassé Antetokounmpo. Peu importe qui était réellement en tête, une course qui était considérée comme terminée était soudainement au coude à coude.

Mais en réalité, James n’a peut-être pas comblé l’écart autant que tout le monde le pensait. Un récent sondage auprès de 70 membres des médias de la NBA a montré qu’Annetokounmpo a toujours une avance considérable sur James, selon Tim Bontemps d’ESPN:

Dans une enquête auprès de 70 membres des médias qui couvrent la ligue, Antetokounmpo était le leader clair du vote MVP, gagnant 60 des 70 votes possibles en première place pour ouvrir une avance dominante sur James, qui avait une avance également dominante sur le reste de la champ.

Cela surprend un peu car il semblait y avoir une bonne dynamique médiatique derrière James, mais à ce stade, cela n’a toujours pas été suffisant. Antetokounmpo a une excellente affaire car il s’est en quelque sorte amélioré à tous les niveaux après le 2018-19 et il y a une raison pour laquelle cette course a été considérée comme terminée depuis si longtemps.

Il y a 121 membres des médias qui votent sur ce prix, ce qui représente plus de la moitié du vote.En d’autres termes, James a encore beaucoup de travail à faire pour dépasser Antetokounmpo si cette saison devait reprendre. En le décomposant par points, l’avance d’Antetokounmpo sur James semble tout aussi intimidante:

En utilisant cette rubrique, Antetokounmpo a ouvert la voie avec 670 des 700 points possibles, car il était inscrit à la deuxième place derrière James sur les 10 bulletins de vote où il n’était pas inscrit en premier. James, quant à lui, a terminé deuxième avec 514 points et a été premier ou deuxième sur 68 des 70 bulletins de vote soumis, terminant troisième sur un et quatrième sur un autre.

Beaucoup se poseraient probablement la question de savoir qui a placé James plus bas que le deuxième et quels joueurs ont été élus avant lui. Alors que de nombreux joueurs connaissent de grandes saisons comme Luka Doncic, James Harden, Kawhi Leonard et même Anthony Davis, il est difficile de prétendre que l’un d’eux devrait être classé devant James en ce qui concerne la récompense.

Avec un peu de chance, cette saison va finalement reprendre et il peut y avoir une conclusion satisfaisante à cette course. Si c’est le cas, James a apparemment encore beaucoup de travail à faire pour atteindre le sommet de la montagne.