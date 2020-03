Les meilleures pièces de LeBron James de la saison

LeBron James a finalement atterri sur Les anges pour cette saison. Après une première année de transition et d’adaptation, où les blessures alourdissent l’équipe, le roi obtient des renforts et mène la Lakers au pic ouest jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus ait suspendu la ligue.

À sa dix-septième année dans la ligue, James a montré plusieurs fois sa validité et avec des moyennes de 25,7 points, 7,9 rebonds et 10,6 passes décisives en 34,9 minutes, il était un candidat clair pour le MVP jusqu’à la fin du sport. En toile de fond, la crise sanitaire qui sévit dans le monde et qui commence à frapper durement les États-Unis.

C’est pourquoi, en l’absence de matchs officiels, nous laissons à chacun un résumé des meilleurs moments et des meilleures pièces de LeBron jusqu’ici cette saison. Idéal pour rester à la maison et profiter du meilleur du roi.

