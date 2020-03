Les meilleures pièces d’une nouvelle exposition Jayson Tatum

Jayson Tatum continue d’être le grand leader de la “marée verte” et de présenter ses références pour être un acteur historique Boston Celtics. L’équipe du Massachusetts a réaffirmé sa candidature comme l’une des principales alternatives aux Bucks et a de nouveau remporté un match, cette fois contre Cleveland Cavaliers, 106-112. Ils l’ont fait grâce à 32 points, 9 rebonds et 6 passes décisives de l’avant-toit All Star, qui a laissé des jeux d’une immense plasticité, dans ce qui suppose son cinquième match consécutif sur les 30 points.

J.T. marque 30+ pour la 5e ligne droite ☘️ @ jaytatum0 met 32 ​​PTS, 9 REB, 6 AST dans la victoire sur route @celtics! #Celtics pic.twitter.com/A7OQtrD1IH

– NBA (@NBA) 5 mars 2020

