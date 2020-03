Les meilleurs affrontements potentiels en séries éliminatoires si nous récupérons la saison 2019-20 NBA – The Athletic

Il est difficile de savoir si nous allons conclure la saison 2019-2020 de la NBA qui implique de voir plus de matchs de basket-ball. Mark Cuban semble extrêmement confiant que nous pourrions voir des matchs sans fans dès le mois de mai. D’autres personnes autour de la NBA se demandent si la pandémie de COVID-19 peut être contenue suffisamment à l’échelle nationale pour permettre la reprise des matchs. La NBA veut vraiment trouver un moyen de couronner un champion, mais sa logistique à différentes étapes de l’année civile devient de plus en plus compliquée.

Supposons que la NBA trouve un moyen de revenir en toute sécurité pour jouer à des jeux afin de trouver un champion sur le terrain. Je veux aller là où je pense que les confrontations en séries éliminatoires les meilleures et les plus spectaculaires (en équipe et individuelles) pourraient se jouer dans les séries éliminatoires de la Conférence de l’Est et de l’Ouest. Au fur et à mesure que j’approfondirai les rondes des séries éliminatoires dans ce post, j’essaierai d’étoffer davantage ces affrontements potentiels. Il y aura donc plus de frappeurs rapides au sommet pendant que je travaille mon …

.