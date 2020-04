Les meilleurs avant-toits de la NBA Free Agency 2020

La NBA Free Agency 2020 ne restera pas dans l’histoire pour être l’une des vues les plus puissantes à ce jour.En fait, cela vient après un marché des transferts de 2019 que beaucoup considèrent comme le meilleur de tous les temps en raison du grand nombre de mouvement d’étoiles qu’il y avait.

Cependant, cet été prochain, certains joueurs ayant le niveau ou le potentiel d’être All Star seront libres, en particulier en position avant. Ensuite, le classement avec les cinq meilleurs SF de la NBA Free Agency 2020:

5. Jae Crowder – 29 ans

Crowder remplit dans le Miami Heat le contrat qu’il a signé à l’été 2015 avec Boston Celtics (35 millions de dollars pour 5 saisons). Bien qu’il n’ait pas le rôle d’être l’une des premières épées d’une franchise, le joueur de 29 ans est un excellent défenseur et triple tireur, l’un des profils les plus recherchés de la NBA actuelle.

–JAE CROWDER REMPORTE LE MATCH DANS LE DIXIÈME DIXIÈME! – IMPRESSIONNANT! Pic.twitter.com/lR1dYpFc4g – NBA Latam (@NBALatam) 28 octobre 2019

4. Otto Porter Jr – 26 ans

Le joueur des Chicago Bulls a une option de joueur avec la franchise Illinois. Cependant, sa première année à Chicago a été des plus désastreuses: ruinée par des blessures et couronnée par le coronavirus. Les Bulls ne semblent pas devoir participer aux éliminatoires de si tôt, donc l’attaquant de 26 ans peut décider de tenter sa chance à Free Agency.

3. Derrick Jones Jr – 23 ans

Jones Jr a les qualités parfaites pour devenir l’un des meilleurs dunkers de la NBA (s’il ne l’est pas déjà). Cependant, sa mauvaise précision sur les triples l’empêche d’être une star de la ligue. À Miami, il a réussi à s’intégrer parfaitement dans le plan d’Erik Spoesltra. La meilleure décision dans la franchise de Floride serait de renouveler un joueur de 23 ans qui a suffisamment de potentiel pour atteindre l’élite.

2. Gordon Hayward – 30 ans

Hayward a une option de joueur succulent pour jouer une saison de plus aux Boston Celtics, gagnant près de 35 millions de dollars. Bien qu’il ait commencé de la pire façon possible dans le Massachusetts (il s’est gravement blessé à la cheville lors de son premier match), et après un long processus d’adaptation, cette dernière saison, il y a eu des aperçus du meilleur Hayward. Dans sa décision sera de continuer là où il a réussi à récupérer une grande partie de son niveau, ou de repartir de zéro dans une autre franchise aspirant au titre.

1. Brandon Ingram – 22 ans

Peut-être le joueur avec lequel la plupart des équipes se battront cet été. Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont l’avantage que leur joueur est un agent libre restreint, de sorte qu’ils peuvent égaler toute offre proposée aux anciens Lakers de Los Angeles. Tout indique que, après sa grande saison au niveau individuel, Ingram signera un contrat maximum. Toute franchise qui veut la promesse de NOLA devra faire un effort économique supplémentaire.

.