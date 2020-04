Les meilleurs clichés de Michael Jordan

Le grand Michael Jordan a eu plus de quelques moments inoubliables tout au long de sa carrière au Temple de la renommée, donc identifier les plus grands coups qu’il ait jamais réalisés s’est avéré plus difficile que prévu. Néanmoins, nous avons pu réduire à cinq les prises de vues les plus emblématiques de la carrière de Jordan.

L’affiche de Patrick Ewing

Non seulement Michael Jordan était sans doute le GOAT, mais il se trouvait également être un sacré dunker. Le garde de tir de 6 pieds 6 pouces a remporté des titres consécutifs du Slam Dunk Contest en 1987 et 1988, mais peut-être que son plus grand dunk est jamais venu lors d’un match.

Cela s’est produit lors des éliminatoires de la NBA en 1991 contre l’un des rivaux les plus féroces des Chicago Bulls des New York Knicks. Pour faire bonne mesure, Jordan a affronté à peu près toute l’équipe des Knicks avant de jeter un monstre sur nul autre que Patrick Ewing.

La couche anti-gravité

Un autre moment emblématique de la carrière de Michael Jordan est venu contre les Nets du New Jersey. Ce qui rend celui-ci incroyable, c’est la façon dont MJ a apparemment défié la gravité en effectuant un ajustement en plein air non pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Il n’y a rien de plus à dire sur cette photo – c’est juste une de ces choses que vous devez voir pour apprécier.

La configuration Mid-Air avec interrupteur manuel

En ce qui concerne les lay-ups de Michael Jordan, il n’y a probablement rien de plus mémorable que le moment où il a changé de main en plein vol. La configuration de l’embrayage triple plus tôt était très impressionnante, mais celle-ci était juste au-delà de toute croyance.

C’est comme si Michael Jordan avait changé d’avis en plein vol. Il semblait au départ qu’il allait faire un slam avec sa main droite, mais a plutôt choisi de le poser avec sa main gauche. Oh, et il l’a fait aussi lors des finales de la NBA en 1991. Le regard sur le visage de Phil Jackson en dit long.

Le tir

Playoffs NBA 1989. Les Cavaliers de Cleveland accueillant les Bulls. Trois secondes restantes dans le jeu avec les Cavs en hausse d’une. Les taureaux en ont la possession. Michael Jordan. Assez dit.

Voici une vidéo courtoisie d’ESPN qui fournit un excellent contexte de The Shot ainsi que quelques entrées de Scottie Pippen, Kevin Durant et LeBron James.

Le dernier coup

Il s’agissait du dernier tir de Michael Jordan de sa carrière chez les Bulls, et il s’est avéré que c’était également le coup gagnant de la série qui lui a valu son sixième championnat NBA. La vidéo ci-dessous montre comment MJ a même volé le ballon à Karl Malone lors de la pièce précédente, se préparant à ce qui se révélerait être le plus grand coup de sa carrière décorée.