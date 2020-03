Les meilleurs documentaires de basket-ball à ne pas manquer

Le sport n’est pas seulement apprécié en regardant des matchs en direct, mais en franchissant une étape de plus dans sa conception sociale et culturelle grâce à la connaissance d’histoires inspirantes qui ont construit l’héritage du basket-ball. Si, il y a quelque temps, nous recommandions des films qu’aucun fan ne devrait manquer, c’est le moment de conseiller une série de documentaires qui montrent tout derrière les grandes stars, offrent des exemples d’amélioration et font un magnifique portrait social à travers la sphère et l’anneau. Ceux-ci sont le 10 meilleurs documentaires et reportages sur le basket-ball Il vaut la peine d’en profiter et de nombreuses conclusions peuvent être tirées.

Le basket-ball n’est pas un sport aussi cinématographique que la boxe, mais il a laissé une poignée de films à voir pour ceux qui aiment ce sport.

1. Frères et ennemis. Petrovic et Divac

Histoire fantastique de la relation entre deux collègues qui ont fini par être rivaux en raison de l’environnement politique entre la Croatie et la Serbie. Un voyage à l’époque la plus glorieuse du basket-ball yougoslave et son démembrement par la guerre des Balkans, en accordant une attention particulière à la personnalité de Petrovic et à la façon dont son empreinte a été marquée par le feu dans son pays. Divac fait un voyage de rédemption pour visiter la tombe de son ancien grand ami et raconte de grands secrets à la première personne.

2. Denis Rodman: pour le bien et pour le mal

Peu de personnalités plus charismatiques et médiatiques seront dans le monde du sport comme Rodman. Le dur à cuire de la NBA est découvert dans sa facette la plus sensible, se souvenant des problèmes d’enfance qui l’ont amené à forger cette personnalité. En ce qui concerne les mille merveilles, l’atmosphère qui a été respirée dans les Jordan Bulls et n’a aucun scrupule à parler de leurs excès et de leur relation avec la Corée du Nord.

3. Kobe Bryant: le Mamba

Visite complète de la personnalité et de la carrière sportive de l’un des meilleurs de l’histoire. L’excitation submergera tous les fans, avec sa mort encore très récente, et ils pourront découvrir des facettes inconnues de sa vie.

4. Benji

Un jeune de 17 ans de Chicago a étonné le monde dans ses années de lycée, mais la chance et l’atmosphère d’oppression et de racisme qui ont été respirées dans la ville ont fini par détruire ses rêves.

5. Pas de croisement: le procès d’Allen Iverson

Vibrante histoire d’adolescence d’Iverson, l’un des grands talents de la NBA ces derniers temps qui a fini par devenir la proie de l’instabilité émotionnelle qui était déjà prédite à l’âge de 17 ans. C’est là que va ce documentaire, qui raconte un épisode qui a failli empêcher son arrivée en NBA et l’envoyer en prison.

6. L’équipe de rêve

Portrait exhaustif de la meilleure équipe de l’histoire et comment les ego ont été gérés dans une équipe inoubliable. Leur relation hors du court et les piques à l’entraînement ont fini par forger un ensemble de légendes à partir desquelles beaucoup de choses sont découvertes dans ce documentaire.

7. Bernie et Ernie

Amitié intime de deux grands talents du basket-ball dont les origines sont diamétralement opposées et qui ont forgé une formidable amitié pendant 40 ans, sensibilisant à la façon dont le sport peut briser les barrières sociales et sensibiliser les autres.

8. Magic Johnson: l’annonce

Voyage impressionnant à travers la carrière de la base des Lakers avec une attention particulière au moment où il annonce qu’il est malade du SIDA. La réaction de la société et les souffrances qu’elle a connues pour la surmonter constituent une histoire magnifique.

9. La vérité sur le basketball à Toronto

L’émergence du basketball au Canada grâce à la bonne performance des Raptors depuis des années se fait remarquer. Ce film analyse l’évolution de ce sport dans un pays avec peu de tradition, mais dans lequel un écosystème prolifique se crée chez les entraîneurs et les jeunes joueurs de haut niveau.

10. Rapports du rapport Robinson: la libération de Robert Swift, la parole de Larry Bird et l’empreinte de Fernando

La qualité de tous les rapports sur ce programme est incontestable et ils atteignent un statut supérieur avec le basket-ball. La vie à Gijón de l’ancien joueur Robert Swift, qui raconte sa descente aux enfers et comment il cherche une deuxième chance, la vie de Bird et comment le basket-ball est perçu à Indianapolis, ainsi que tout ce qui a entouré la mort de Fernando Martín, avec des interviews de grands protagonistes, ce sont des rendez-vous incontournables pour les amateurs de basket.

