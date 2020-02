Les meilleurs joueurs disponibles pour un candidat au titre

Typique de cette étape de la NBA est d’analyser quels joueurs peuvent être éliminés, voir qui étaient déjà et réfléchir aux équipes qui peuvent être renforcées avec les pièces que les équipes “perdantes” ont libérées. Bien que cette année le niveau ne soit pas très élevé, il reste encore quelques pièces intéressantes.

Evan Turner: Le joueur le plus polyvalent de tous. Il n’a pas encore été éliminé par le Minnesota mais ne jouera pas pour eux. Il a de l’expérience en séries éliminatoires et Clippers et Celtics le suivent de près.

Langston Galloway: L’escorte pourrait être coupée par Détroit, qui est en mode tankeo. Il est quelque peu irrégulier mais presque n’importe quelle équipe en herbe pourrait faire une brèche dans sa rotation.

Maurice Harkless: L’attaquant négocie son rachat avec les Knicks et les Lakers l’ont fait signer à la signature de Markieff Morris. Sa polyvalence, son expérience et sa capacité défensive en font un très bon objectif.

Rumeurs NBA: les Lakers de Los Angeles pourraient atterrir Maurice Harkless https://t.co/Noc3SKwNC6

– NBA Central (@TheNBACentral) 20 février 2020

Isaiah Thomas: Entrant dans la phase d’expérimentation de la liste, la réalité de Thomas ces dernières années a été mauvaise mais ne cesse d’avoir beaucoup de talent. Peut-être qu’une équipe défensive peut profiter du capital offensif que l’ancienne base de Boston pourrait apporter.

Serveurs Dion: L’ancien Miami a été coupé par Memphis et s’entraîne déjà pour les Lakers, cherchant à se réintégrer dans la ligue. C’est sans doute celui qui a le plus de potentiel sur le long terme car il est encore jeune et quand sa tête était centrée, il a fait preuve de beaucoup de talent.

Allen Crabbe: Le tireur vétéran est un autre qui se trouve au Minnesota et pourrait partir d’ici avant la date limite. L’un des tireurs les plus meurtriers de la ligue, si une équipe parvient à combler ses lacunes en matière de défense pourrait être la meilleure option disponible.

Lance Stephenson: L’escorte excentrique est retournée aux États-Unis après avoir traversé la ligue chinoise et déplace les discussions pour revenir dans la ligue. Il est un joueur de série, mais il a beaucoup d’expérience dans les séries éliminatoires et quand il s’allume, c’est un plaisir pour les joueurs. Cela pourrait être un bon ajustement dans l’Indiana après la blessure de Lamb.

Lance Stephenson cherche à faire un retour en NBA, par @ChrisBHaynes

Lance vient de terminer une excellente saison en Chine en moyenne; 26,7 PPG, 7,4 RPG, 3,8 APG, 1,1 SPG, 52 FG%.

– Central Hoop (@TheHoopCentral) 22 février 2020

JR Smith: Un autre joueur controversé, plein de talent mais tout aussi incohérent. Le garde du corps vétéran a plusieurs combats en séries éliminatoires sur ses épaules et sa capacité à briser les matchs fait de lui une cible pour plusieurs équipes. S’il est centré, c’est mieux que la moitié des joueurs de la NBA.

Marco Belinelli: L’Italien pourrait être la prochaine coupe des Spurs, s’ils décident de jeter l’éponge. Bien qu’il n’ait pas beaucoup plus que son lancement à apporter, il est un joueur avec beaucoup d’expérience et qui pourrait aider une jeune équipe comme Dallas ou Orlando.

Bismack Biyombo: Le seul détenu de la liste, un peu victime de son gros contrat, n’a pas eu beaucoup de chance ces années mais il peut s’agir d’un morceau à rebondir et à combattre en quelques minutes comme intérieur. Son passage à Toronto il y a quelques saisons peut être très attrayant pour une équipe.

.