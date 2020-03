Les meilleurs joueurs étrangers pour le repêchage 2021

Le campus des jeunes avec projection NBA appelé «Basketball sans frontières» Il a eu une nouvelle édition, avec des vues sur les joueurs qui pourraient atteindre la NBA en 2021. Il s’agit d’une série de sessions de formation où les meilleurs talents en dehors des États-Unis sont mis à l’épreuve et se disputent pour approbation et intérêt des scouts des universités et des équipes de la NBA. Ce sont les meilleurs joueurs qui ont brillé.

Selon le prestigieux site Web nbadraft.net, le Canadien Bennedict Mathurin Il a été le meilleur joueur et se positionne comme un joueur spécial pour les prochaines années. Le combo-guard s’est avéré avoir un physique très explosif et, combiné à son lancement solide, fait de lui un très prochain joueur.

Deux autres joueurs qui se sont démarqués étaient la base dominicaine Jean Montero et l’avant-toit Sadrague Nganga. Montero est un marqueur mortel pour son âge et un meneur de jeu potentiel, combinant sa capacité à aider avec sa mécanique et des terrains très polis, bien qu’il soit l’un des plus jeunes de tout le camp. L’Africain, quant à lui, est un présage physique très intéressant et coordonné, avec beaucoup de potentiel de développement mais avec de très bonnes bases de maturité.

Enfin, il convient de mentionner le MVP du camp, le pivot allemand Ariel Hukporti, qui dépassant 2,10 m a dominé tout au long du voyage. Sa capacité à marquer de l’intérieur et de l’extérieur de la zone, en plus d’un lancement en trois points naissant, le place comme une perspective idéale pour la future NBA. S’il parvient à améliorer ses bases défensives, on peut être en présence de l’avenir du basket allemand et pourquoi pas, un éventuel successeur de Dirk Nowitzki.

