Les meilleurs jukes, rotations et bras raides de Lamar Jackson de 2019

Lamar Jackson a allumé la NFL en feu pendant la saison 2019. Il a lancé pour 3 127 verges et 36 touchés pour les Ravens de Baltimore, et s’est précipité pour 1 206 verges et sept points. Sur son chemin pour remporter le prix MVP de la NFL, il a également jeté, truqué et plongé les défenseurs dans l’oubli. Le but de cette histoire est d’honorer les âmes qui ont été victimes des mouvements ridicules de Jackson tout en essayant de le défendre. Puissent-ils reposer en paix.

RIP à Bengals DT Carlos Dunlap, S Jessie Bates et LB Nick Virgil

Cause de la mort: cette course ridicule de Jackson



L’une des courses les plus mémorables de la carrière de Jackson s’est produite lors de la semaine 10 contre Cincinnati. Tout d’abord, Jackson a éliminé Dunlap et Bates avant de frapper Virgil avec un mouvement de rotation vicieux sur son chemin dans la zone des buts:

REGARDEZ CE MOUVEMENT SPIN FREAKING!

Zito Madu de SB Nation l’a dit le mieux – Virgil a été la vraie victime ici:

Ensuite, il y a Nick Vigil. La vraie victime du mouvement de rotation. Shawn Williams était également un passager sur le manège, mais Vigil en a senti toute la force. Jackson a transformé Vigil, un adulte, en boule de bowling. Il ne fait pas que tomber Vigil, il tourne si fort que Vigil perd son équilibre et élimine ses propres coéquipiers dans le processus. Le mouvement de rotation a eu le même effet qu’une peau de banane Mario Kart. Ce que Jackson a fait à Vigil était si dégradant que ses coéquipiers l’ont sauté dessus comme s’il n’était que des débris.

C’est le type de course qui, comme l’entraîneur-chef de Jackson, John Harbaugh, lui a dit après avoir joué ce jeu, change le football comme nous le savons.

DÉCHIRURE, Steelers KG T.J. Watt

Cause du décès: un bras raide et méchant



Au cours de la semaine 5, Jackson a détruit Watt avec ce bras rigide. Une note: Watt est 6’4 et 252 livres. Jackson mesure 6’2, 212 livres:

Je ne connais pas grand-chose aux lois de la physique, mais je suis presque sûr que ce n’est pas censé se produire.

Lors de la victoire de Baltimore 24-17 contre les Buffalo Bills lors de la semaine 14, Jackson a brisé les chevilles de Milano avec un méchant juke:

Jackson a également trouvé une autre victime dans ce match – il a coincé l’ailier défensif Shaq Lawson avec un bras raide. Comme le souligne mon collègue Christian D’Andrea, Lawson pèse 270 livres!

J’ai l’impression que nous l’avons ignoré parce qu’il a perdu 4 yards sur le jeu, mais rappelons-nous avec émotion le moment où Lamar Jackson a armé une extrémité défensive de 270 livres dans le gazon pic.twitter.com/zKD0uybIhB

– Christian D’Andrea (@TrainIsland) 8 décembre 2019

Cause du décès: chevilles cassées

Lors du match de la semaine 3 des Ravens sur la route à Kansas City, Jackson a eu deux jeux mortels sur Okafor. Oui, ce que je dis, c’est qu’Okafor est mort deux fois au cours de ce match. La première fois, Jackson s’est cassé les chevilles lors de la deuxième descente:

Plus tard dans le jeu, Jackson a de nouveau truqué Okafor en le faisant glisser juste à côté:

Mais Jackson n’a pas fini d’humilier les défenseurs.

Garanties des chefs Tyrann Mathieu et Daniel Sorenson

Causes de décès: chevilles cassées et mouvement de rotation vicieux



Dans le même match contre Kansas City, Jackson a marqué sur une course de touché de neuf verges avec 2:11 à faire au quatrième quart et a réussi un juke et un mouvement de rotation sur le même jeu. Mathieu, qu’il a raté, a été sa première victime, suivi de Sorenson, qu’il a frappé avec un mouvement de rotation pour entrer dans la zone des buts:

Non seulement Jackson a marqué ici, il a réussi à embarrasser deux joueurs sur un seul jeu. Incroyable.

Cause du décès: chevilles cassées

Les Ravens ont battu les 49ers, 20-17, dans la semaine 13, et Jackson a battu Williams tout en devançant un deuxième défenseur essayant de le chasser:

Regardez à quel point cela semble atrocement douloureux:

Je ne pense pas que cela aurait fait une différence si le champ n’avait pas été mouillé par la pluie non plus.

Cause du décès: mort à mort

Lors du dernier match de Jackson de la saison régulière 2019 contre Cleveland, il s’est en quelque sorte converti en troisième et dixième place en repoussant Wilson et Cox sur le même jeu. Veuillez noter les effets sonores hilarants de Tony Romo lors de la deuxième relecture:

Je veux dire, il fait ce look sans effort après avoir frappé Wilson avec la fausse pompe:

Bien que Cleveland ait fait un assez bon travail pour contenir Jackson en première mi-temps, Baltimore a fait les bons ajustements à la mi-temps pour battre les Browns, 31-15, prouvant qu’il n’y a pas de vraie formule pour arrêter Jackson.

DÉCHIRURE Titans du Tennessee KG Derick Roberson, S Kenny Vaccaroet le demi de coin Adoree Jackson

Cause du décès: tous ont été tués à mort par Jackson en séries éliminatoires



Les Titans ont bouleversé les Ravens à domicile lors de la ronde divisionnaire de l’AFC, mais Jackson a quand même réussi à faire de la magie même en cas de défaite. L’un de ses meilleurs runs de la nuit est venu quand il a battu quatre défenseurs des Titans différents sur le même jeu. Tout d’abord, il a fait plonger Roberson sur lui alors que Jackson se précipitait derrière la ligne de mêlée:

Alors qu’il montait sur le terrain, il a ensuite simulé Vacarro avec un autre juke:

Il n’en avait pas fini avec ça! Il bégaya pour éviter Adoree tout en évitant d’être attaqué par le cornerback Logan Ryan (n ° 26):

Cela a peut-être été l’un des rares moments forts de Baltimore dans ce jeu, mais bon sang s’il n’est pas bon.

Cause du décès: monstre de tourbe

Lors de la victoire des Ravens 30-16 sur Seattle, Jackson a mis Collier sur patins.

DÉCHIRURE, Cardinaux DB Chris Jones

Cause du décès: truqué



Lors du match de la semaine 2 de Baltimore contre l’Arizona, Jackson a dupé Jones d’un double coup. Jones a même eu la chance d’essayer de faire le tacle, mais Jackson a été trop rapide pour lui et l’a fait rater:

Jones a peut-être été l’un des premiers, mais il était loin d’être la dernière personne que Jackson a juée cette année.