Les meilleurs meneurs de points de l’histoire de Miami Heat, classés

Ayant juste été créé en 1988, on pourrait dire que le Miami Heat est une franchise relativement jeune, surtout par rapport aux autres équipes qui existent depuis la création de la NBA. Néanmoins, le Heat a eu une histoire assez réussie, avec pas moins de trois titres NBA à son actif.

Au cours des 32 années d’existence du Heat, cette équipe a été dotée d’un certain nombre d’étoiles mémorables. Aujourd’hui, nous examinons la position de meneur dans notre Top 3 des meilleurs PG de l’histoire de la franchise Heat.

3. Goran Dragic

Pour compléter notre Top 3, le meneur slovène Goran Dragic, qui a rejoint Miami en 2015 dans le cadre d’un échange élaboré en trois équipes impliquant les Phoenix Suns et les New Orleans Pelicans. The Heat s’est séparé avec quelques choix de première ronde ainsi que pas moins de quatre joueurs afin de mettre la main sur Dragic, et à ce stade, il est sûr de dire que c’était une très bonne affaire pour Miami.

Au cours de la saison 2017-2018, le meneur de 6 pieds 3 pouces a été nommé dans l’équipe des étoiles pour le premier match nul de sa carrière, car il a aidé l’équipe à mener une brève période d’après-saison – seulement leur deuxième depuis la fin de l’ère des Big 3.

Après avoir été le gardien de départ du Heat au cours de ses premières années au sein de l’équipe, Dragic a maintenant assumé un rôle avec la deuxième unité. Et bien que sa production ait légèrement baissé, cette décision de l’entraîneur Erik Spoelstra semble fonctionner. Miami a été l’un des packages surprise de la saison, l’équipe étant classée quatrième dans l’Est avant le hiatus de la saison avec un dossier de 41-24.

Dragic devrait entrer en agence libre cet été, son contrat de cinq ans prenant fin. Il sera intéressant de voir si le Heat permettra au joueur de 33 ans de passer à autre chose, ou s’il aura la possibilité de rehausser davantage son héritage avec l’équipe.

2. Mario Chalmers

Le meneur de 6 pieds 2 pouces Mario Chalmers n’a jamais été le meilleur joueur de l’équipe. Cependant, en huit saisons avec le Heat, l’ancienne vedette du Kansas a fait plus qu’assez pour mériter la deuxième place sur notre liste de tous les temps.

Chalmers est arrivé à South Beach en 2008, lorsque le Heat a exécuté un échange de jour avec les Timberwolves du Minnesota pour acquérir les services du 34e choix global. Le natif d’Anchorage, en Alaska, a commencé les 82 matchs au cours de sa première campagne, prouvant qu’il avait ce qu’il fallait pour jouer au niveau NBA.

Chalmers a également été le meneur de départ à l’époque des Big 3, ce qui lui a valu des championnats consécutifs en 2012 et 2013. LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh sont les premiers noms qui viennent à l’esprit lorsque l’on parle à propos de cette incroyable équipe de Heat, mais ne vous y trompez pas, Chalmers a joué un rôle central pour cette équipe.

Chalmers a enregistré 525 matchs joués au cours de ses huit années de service, dont 383 départs. Son nombre total de parties jouées et ses parties commencées sont les meilleurs de tous les meneurs de jeu de l’histoire de la franchise.

Tout récemment, les légendes de Heat Dwyane Wade et Udonis Haslem sont allées sur Instagram Live, et l’un des sujets de leur conversation était la confiance débridée de Chalmers. Quoi que Chalmers ait manqué de compétence ou de talent, il a plus que compensé par sa suprême estime de soi.

1. Tim Hardaway

Nous ne parlons pas ici du Tim Hardaway Jr. des Dallas Mavericks. Ce gars est le fils du grand Tim Hardaway Sr., qui a eu une carrière mémorable dans la NBA dans les années 1990 jusqu’au début des années 2000.

Hardaway a été choisi comme 14e choix au total lors du repêchage de 1989 par les Golden State Warriors, où il passera les six ou sept premières années de sa carrière. Après trois matches des étoiles et une saison complète en marge en raison d’une blessure, les Dubs ont échangé Hardaway contre le Heat en 1996.

Hardaway détient un record vierge de faire les séries éliminatoires au cours des six saisons de son mandat avec Miami. Jouant aux côtés d’une autre légende du Heat à Alonzo Mourning, et avec l’entraîneur Pat Riley à la barre, Hardaway aiderait à faire du Heat une menace légitime dans l’Est à la fin des années 90.

Hardaway ferait deux autres apparitions All-Star avec Miami, portant son total à cinq. Il est également membre de l’équipe All-NBA à cinq reprises.

À la fin de la saison 2001, Hardaway avait déjà 34 ans. Le Heat l’a échangé aux Dallas Mavericks, et le produit de l’Université du Texas a joué deux ans de plus avant de l’appeler carrière en 2003.

Hardaway détient des moyennes de carrière avec Miami de 17,3 points, 3,2 rebonds, 7,8 passes décisives, 1,5 interceptions et 2,2 triples par match de football. Dwyane Wade détient le record du plus grand nombre de passes décisives dans l’histoire de la franchise Heat, mais son Hardaway qui occupe la deuxième place avec ses 2867 dimes en carrière avec l’équipe.