Les meilleurs triples riders de l’histoire de la NBA

Nous vivons dans une NBA complètement dominée par le tir à trois points. Il vaut la peine de jeter un regard en arrière et de parler du meilleur jamais vu dans cette catégorie de lancement qui a commencé pour la saison 1979/80. Dans cette campagne, la première pour Magic et Abdul Jabbar à remporter une bague pour les Lakers, seuls les triplets connaissaient 3,1% de tous les lancers réalisés.

Peu à peu, sans surprise, il a été utilisé de plus en plus et, par exemple, il y a dix ans, il représentait déjà 22,2% du total des versions. Ce qui s’est passé au cours des cinq dernières années est fou. Les Warriors de Stephen Curry ont changé le basket comme nous le savions et le triple est devenu le coup de prédilection des entraîneurs et de nombreux joueurs. Aujourd’hui, vous ne pouvez pas réussir dans la NBA sans avoir un bon coup de trois. En fait, l’année dernière, 35,9% des tirs effectués dans la ligue étaient triples et il semble que cela continuera d’augmenter.

Si nous parlons de pourcentages de tir de trois, ce sont les meilleurs de l’histoire:

1. Steve Kerr (45,4%)

2. Hubert Davis (44,1)

3. Stephen Curry (43,6)

4. Jason Kapono (43,4)

5. Steve Novak (43,0)

6. Kyle Korver (42,9)

7. Steve Nash (42,8)

8. Joe Harris (42,7)

9. B.J. Armstrong (42,5)

10. Klay Thompson (41,9)

Malgré le fait que Steve Kerr soit en tête du tableau des pourcentages, il ne fait aucun doute que le meilleur triple joueur de l’histoire est son élève Stephen Curry (les données de Kerr sont après 1599 coups et Curry après 5739 coups). Des hommes comme Korver (5685 tirs et un taux de réussite de 42,9%), Klay Thompson (4291 et 41,9%) ou JJ Redick (4474 et 41,6%) méritent également d’être considérés parmi les meilleurs de l’histoire de la ligue.

Il convient de mentionner dans la position numéro 20 José Manuel Calderón avec un taux de réussite de 40,7% après 2260 triplets exécutés.

.