Les meilleurs triplistes de la NBA, pourcentage et triplé marqués

Il n’a jamais été trois fois plus important dans le monde du basket-ball qu’aujourd’hui. Le jeu s’accélère, la progression physique des joueurs rend de plus en plus difficile de jouer dans la peinture et les équipes choisissent d’abuser du lancement de trois. Il est de plus en plus courant de voir comment, à la fin des matchs, il y a une équipe qui a lancé plus de triplets que deux tirs, dans une véritable révolution qui se prépare depuis des années. Mais, Qui sont les grands triples spécialistes de la NBA? Il faut préciser que ce n’est pas forcément le joueur qui marque le plus de fois sur cette distance, il faut donc aussi consulter le pourcentage.

Et est-ce la semaine dernière, Apportez jeune a surpris la planète en affirmant qu’il avait l’air prêt à devenir un meilleur tireur que Stephen Curry en un an. En examinant les statistiques des Warriors, il est clair qu’il est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, tireur d’élite de toute l’histoire, ayant terminé toutes ses saisons actives avec plus de 40% de succès et un grand nombre de triplets. jeté. Si vous consultez la liste des joueurs ayant le plus de triplets en NBA, il n’y a que trois joueurs qui dépassent ce pourcentage. Ils sont Duncan Robinson (3,7 triplets par match et un pourcentage de 44,8%), David Bertans (3,7 triplets par match et 42,4%) et Karl-Anthony Towns (3,3 triplets par match et 41,2%). Alors, pourriez-vous dire que ce sont les meilleures triplistes de la NBA?

04/07/2020 01:04

Nous avons analysé les pourcentages et les lancements totaux des deux, en essayant de discerner si le défi lancé par les Hawks est viable à court terme.

L’équilibre qu’ils chérissent en termes de nombre de coups marqués et de pourcentage total, les présente comme des spécialistes accomplis dans une discipline dont des noms tels que Seth Curry et JJ Reddick. Le beau-frère a un taux de réussite de 45,3%, mais ne marque que 2,3 par match, tandis que JJ Reddick monte à 2,9, avec un pourcentage de 45,2%. Il est curieux de voir comment aucun des leaders respectifs dans chaque classement ne détient des records notables dans l’autre. Alors, James Harden est celui qui marque le plus de triplets (4,4 par match), mais a un pourcentage de 35,2%. Pour sa part, le leader en pourcentage est George Hill, avec un énorme 48%, mais cela ne se traduit que par 1,4 correspondance. Ce sont les cinq meilleurs joueurs de chacun des deux classements.

Meilleurs buteurs triples

1. James Harden: 4,4 triples par match

2. Damian Lillard: 3,9 triples par match

3. Buddy Hield: 3,8 triples par match

4. Duncan Robinson: 3,7 triplets par match

5. David Bertans: 3,7 triplets par match

De meilleurs pourcentages de réussite en triplets

1. George Hill: 48%

2. Seth Curry: 45,3%

3. JJ Reddick: 45,2%

4. Duncan Robinson: 44,8%

5. Doug McDermott: 44,5%

