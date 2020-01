Les membres des Golden State Warriors réagissent à la perte de Kobe Bryant

La nouvelle de la mort tragique de Kobe Bryant a traversé non seulement la NBA mais le monde entier. Bryant, 41 ans, sa fille, Gianna Maria, 13 ans, et sept autres personnes ont été tuées lorsque leur hélicoptère s’est écrasé à Calabasas, en Californie, dimanche matin.

L’ampleur de la mort du quintuple champion de la NBA a fait des vagues dans l’Association. Dans l’un des jours les plus sombres de l’histoire de la ligue, les matchs de la NBA ont commencé avec des violations de 24 secondes pour honorer Bryant, dont les maillots n ° 8 et n ° 24 ont été retirés par les Lakers de Los Angeles en 2017.

Ceux qui n’étaient pas en action dimanche ont partagé leurs émotions et partagé leurs souvenirs de Bryant sur les réseaux sociaux, y compris des membres des Golden State Warriors.

Le triple champion NBA Draymond Green, comme beaucoup, a été “stupéfait” par la nouvelle de la mort de Bryant.

La recrue des Warriors Eric Paschall a réagi avec un trio de tweets. Le natif de New York a tweeté «Prayers up», en joignant une photo de Bryant et de sa famille. Paschall a répondu plus tard lorsque des informations ont fait surface indiquant que la fille de Bryant, Gianna Maria, avait également péri dans l’accident.

Le centre de Golden State Marquese Chriss n’a rien tweeté directement, mais a retweeté le poste de Donavon Mitchell sur les réseaux sociaux du gardien de l’Utah Jazz.

Pour honorer la légende déchue, Mitchell a appelé la NBA à retirer le numéro 24 de Bryant dans toute la ligue.

Une autre recrue de Golden State, Jordan Poole, est allée sur Instagram pour publier une photo concernant Bryant et sa fille.

Le prochain match des Golden State Warriors n’aura lieu que mardi à Philadelphie, lorsqu’ils entameront un road trip de cinq matchs sur la côte Est. Golden State revient à San Francisco le 8 février pour affronter l’ancienne équipe de Bryant, les Los Angeles Lakers.

.