Les moments les plus déchirants de l’histoire des New York Knicks

Pour un État qui est considéré comme la Mecque du basket-ball, les Knicks de New York n’ont pas connu beaucoup de succès en NBA depuis un certain temps maintenant.

Mis à part la perte constante, le dysfonctionnement et le chaos semblent être la seule chose qui se passe dans la Big Apple de nos jours. Pour le dire simplement, les Knickerbockers, autrefois fiers, sont devenus la risée de toute la ligue.

Une grande partie de la catastrophe découle de sa gestion, car James Dolan est sans aucun doute devenu le deuxième propriétaire le plus détesté de tous les sports professionnels (Donald Sterling prend toujours le gâteau).

Les Knicks semblent maudits et le nouveau directeur général Leon Rose aurait certainement du pain sur la planche pour essayer de ramener cette franchise désenchantée sur la bonne voie.

Les choses se sont tellement détériorées que les Knicks semblent avoir des scénarios plus décevants que des distinctions. Rappelons cinq des moments les plus déchirants de l’histoire de Knicks.

Le traitement de Spike Lee

Aussi longtemps que les gens se souviennent, Spike Lee est resté la seule constante au Madison Square Garden. Le réalisateur de 63 ans assiste aux matchs des Knicks depuis 28 ans et est resté un fidèle supporter tout au long des temps difficiles.

Le mois dernier, Lee a annoncé qu’il ne serait plus présent dans les matchs à domicile cette saison après avoir été harcelé par le propriétaire de l’équipe. Ce qui rend toute cette débâcle ridicule, c’est le fait qu’elle a recommencé quelque chose d’aussi trivial que d’utiliser une entrée dans l’arène.

Vous avez bien lu. Les Knicks sont prêts à brûler des ponts avec leur figure la plus aimée sur une entrée flippante.

Lee a été la quintessence d’un superfan. Il est fort et fidèle à une faute. Les Knicks l’ont définitivement sali. Spike Lee, de toutes les personnes, ne mérite pas d’être traité comme ça après des années de dévouement qu’il a donné à New York. N’oublions pas qu’ils ont fait de même avec leur ancien joueur Charles Oakley.

Le départ de Pat Riley

Cela reste encore l’un des plus grands «Et si?» au basket. Les Knicks n’ont tout simplement jamais été les mêmes depuis que Pat Riley a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Knicks (par télécopie) en 1995 et accepté un concert de président et d’entraîneur-chef avec le Miami Heat.

Compte tenu du succès de la franchise Heat depuis que Riley a pris le contrôle de leur front office, les experts se demandent si New York aurait pu être celui qui se prélassait sous les projecteurs si seul le brillant esprit du basket-ball était resté sur place.

Les Knicks étaient des compétiteurs pérennes sous Riley de 1991 à 1995. Ils ont quand même réussi à gagner sous Jeff Van Gundy dans les saisons qui ont suivi, mais peut-être que les choses auraient pu se passer différemment sous la direction continue de Riley.

Couches manquées de Charles Smith contre Bulls

Pour être honnête, les joueurs de Knicks ont une histoire de layups faciles. Même leur Temple de la renommée, Patrick Ewing, a été une fois réprimandé pour avoir raté un tir à bout portant qui aurait pu leur donner le W contre les Indiana Pacers lors des éliminatoires de 1995.

Mais en ce qui concerne la plus grande gaffe, Charles Smith remporte le trophée sur celui-ci. Le joueur de 6 pieds 10 pouces a eu de nombreuses occasions de donner l’avantage aux Knicks face aux rivaux des Chicago Bulls lors du quatrième match de la finale de la Conférence de l’Est de 1993. Au lieu de cela, il a notoirement déjoué quatre tentatives consécutives alors que les Bulls gagnaient le match et, finalement, la série.

La défense étouffante des Bulls mérite certainement le crédit pour celui-ci, mais c’était vraiment pénible à regarder.

Reggie Miller devient fou furieux à MSG

Spike Lee fait cette liste deux fois, bien qu’il assume certainement le blâme sur celui-ci. La grande gueule de Lee a donné à la joueuse adverse Reggie Miller une inspiration supplémentaire pour incendier les Knicks lors des éliminatoires de 1995.

Alors que les Knicks ont une fiche de 70-58 dans la dernière phase, Lee a constamment raillé le légendaire gardien des Pacers pendant la majeure partie du match. Miller a répondu en perdant 25 points au quatrième trimestre – marquant neuf points en 11 secondes pour terminer la victoire de retour.

Ce moment emblématique a donné naissance au désormais célèbre «geste d’étouffement». La vue de Reggie Miller aux yeux fous faisant des bananes dans le jardin donne toujours des cauchemars aux fans de Knicks à ce jour.

La disparition de John Starks en finale de 1994

Avec Michael Jordan hors de la scène en 1994, les Knicks étaient prêts à remporter leur troisième championnat de l’histoire de la franchise. Tout ce dont ils avaient besoin était de gagner un seul match contre les Rockets de Houston. Alors que New York menait 3-2 dans la série, Houston a forcé un match 7 au Madison Square Garden après que Hakeem Olajuwon ait rejeté la tentative de triplement de John Starks.

Starks avait une saison phénoménale cette année-là, mais était extrêmement peu fiable quand ils avaient le plus besoin de lui. Il a sans doute eu le pire match de sa carrière professionnelle dans le septième match après avoir été 2-en-18 sur le terrain. Pire encore, le gardien de 6 pieds 3 pouces a marqué 1 pour 10 au quatrième trimestre.