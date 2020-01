Les mots ne peuvent exprimer «le choc et la tristesse» de la mort de Kobe Bryant

La mort de l’ancienne superstar de la NBA, Kobe Bryant, a envoyé des ondes de choc dans le monde entier dimanche matin.

Il y a eu une vague immédiate de chagrin et d’incrédulité, suivie de sympathies et d’hommages à la défunte star des Lakers.

Comme l’ont fait les autres équipes de la ligue, le Thunder d’Oklahoma City a exprimé ses condoléances pour le décès prématuré de Bryant dimanche matin, publiant un communiqué sur sa mort tragique plus tard dans l’après-midi:

«Aucun mot ne peut exprimer adéquatement le choc et la tristesse que ressent la famille NBA. Kobe était une icône, une personne qui incarnait la grandeur à bien des égards. Il a poussé le basket-ball vers de nouveaux sommets avec une passion pour le jeu qu’il a partagé avec des fans du monde entier pendant des décennies. Nous envoyons nos pensées et nos prières à la famille Bryant et à tous ceux qui ont été perdus dans la tragédie d’aujourd’hui. »

Dimanche, le gardien du Thunder Deonte Burton a également rendu hommage à Bryant, tweetant son incrédulité et souhaitant que Bryant repose en paix.

Le dernier match sur la route de la carrière de Bryant a eu lieu à Oklahoma City, une défaite de 112-79 contre le Thunder.

Dans ce match, Russell Westbrook est allé chercher un triple-double avant la mi-temps, avec Bryant terminant la soirée avec 13 points sur un tir de 4 sur 12 depuis le terrain.

Bryant a été tué dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, dimanche matin, avec sa fille, Gianna Maria, et sept autres personnes, dont le pilote.

Le NTSB n’a pas dévoilé la cause de l’accident. L’enquête est toujours en cours.

