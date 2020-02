Les NBA All-Stars ont adoré le nouveau format et veulent le voir continuer

CHICAGO – Personne impliqué dans le match des étoiles de la NBA 2020 ne pouvait prédire comment le nouveau format de score affecterait le jeu. Chris Paul, chef de l’Association des joueurs, a fait pression sur le commissaire Adam Silver pour adopter l’Elam Ending cette année – un changement de règle dans lequel les équipes jouent à un nombre final plutôt que contre un chronomètre de jeu en baisse.

La ligue a accepté et a poussé l’idée un peu plus loin, accordant de l’argent de charité à l’équipe qui a remporté chaque trimestre individuel avant de totaliser les scores cumulatifs dans la dernière image et de jouer à 24 points supplémentaires (un hommage à Kobe Bryant) pour déterminer le vainqueur . Le résultat a été un quatrième trimestre passionnant qui s’est finalement terminé sur un lancer franc d’Anthony Davis pour donner à Team LeBron une victoire de 157-155 sur Team Giannis.

NBA All-Stars a retenti sur le changement de format après le match. C’est ce que les joueurs et les entraîneurs du jeu ont pensé du nouveau système de notation.

KEMBA WALKER: Ouais, je pensais que c’était cool. Je n’avais aucune idée d’entrer dans le jeu, je ne savais pas à quoi m’attendre. Pendant que nous jouions, c’était super. C’est ce que tout le monde veut voir. Ils veulent voir un jeu compétitif. C’est comme ça au quatrième. J’espère que nous pourrons continuer.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO: Après le match, mon frère est descendu et il a dit que c’était le All-Star le plus amusant auquel il avait participé. Et je lui ai demandé pourquoi, et il m’a répondu: «Parce que vous étiez vraiment compétitifs. Vous jouiez pour gagner. » Team Giannis, c’est ce que nous essayions de faire. Nous essayions de sortir, de donner le ton, de jouer fort. Surtout au quatrième trimestre, la défense s’est resserrée. Les gars se frappaient. Chaque possession compte. Nous avions un peu d’intensité en séries éliminatoires. J’ai donc adoré. J’espère que nous pourrons garder le même format pendant de nombreuses années, et je pense que les gens se sont amusés, nous nous sommes amusés. C’est donc de cela qu’il s’agit.

JIMMY BUTLER: C’était de la drogue. Je suis sûr que je dois participer à la fin. C’est toujours amusant d’aller là-bas et d’être reconnu comme l’un des meilleurs joueurs du monde dans cette ligue. Espérons que ça reste comme ça.

JOEL EMBIID: C’était super. Week-end amusant. Probablement l’un des meilleurs jeux All-Star de tous les temps. Les gars ont concouru. Il s’agissait essentiellement du dernier coup. Je ne suis pas d’accord pour dire que vous devriez pouvoir gagner sur un lancer franc, mais dans l’ensemble, c’était très amusant.

Journaliste: Pensez-vous qu’ils devraient s’en tenir à ce format pour les futurs Jeux All-Star?

EMBIID: Pour sûr. Outre le premier quart, j’avais l’impression que tout le monde jouait dur. C’était compétitif.

KYLE LOWRY: Nous voulions gagner. Nous ferons tout ce qu’il faut pour gagner un match de basket. Je pense que le format était parfait pour tout le monde. Le changement a aidé toute l’expérience. Je pense que c’était l’une de ces choses où nous avons innové. Dans notre ligue, nous essayons toujours de faire des choses différentes, et cela a parfaitement fonctionné.

ANTHONY DAVIS: J’ai l’impression que jouer à la fin était un match éliminatoire. Ce fut une grande compétition. Ce sont 24 joueurs qui veulent concourir à un très haut niveau et le faire devant une foule comme celle-ci. Nouveau format, tout le monde l’a adoré. Comme je l’ai dit, c’était une compétition amusante. C’était super.

Reporter: Maintenant que le jeu est terminé, votre avis sur le nouveau format?

DAVIS: C’était super. Nous aimons ça. Cela ramène la concurrence, en particulier au cours du quatrième trimestre – il s’agit d’obtenir des arrêts. Vous devez vous arrêter pour gagner le match. C’était super. Nous avons tous adoré.

Journaliste: Est-ce quelque chose que vous espérez que la ligue envisage à long terme?

DAVIS: Absolument. Pour les sept que j’ai fréquentés, cela a probablement été l’un des meilleurs. Vous devez réellement rivaliser. Vous vous disputez avec les arbitres. Cela ressemblait à un vrai match éliminatoire et c’est ce qui le rend amusant.

Reporter: Beaucoup de gens semblent avoir l’impression que ce format est bon pour le jeu, mais certains disent que le jeu ne devrait peut-être pas se terminer sur un lancer franc. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez.

KAWHI LEONARD: Je veux dire, c’est un point, donc on ne peut pas faire de lancers francs pendant tout le match. Ils ont à peu près effectué les six ou sept derniers lancers francs vers la fin. Ils ont continué à leur donner. Voulons-nous donc également réduire ces points? Mais le nouveau format était bon. J’avais l’impression que c’était amusant dans ce quatrième trimestre.

NICK NURSE: Eh bien, je pense que c’était vraiment intéressant. C’était vraiment amusant. Chaque trimestre était, du point de vue de l’entraînement, c’était vraiment amusant. Je pensais que les quarts étaient vraiment intéressants très tôt dans les quarts parce que le jeu progressait assez rapidement. Pas une tonne de sifflets dans le premier morceau, non? Donc, la chose importait un peu. Je pense qu’avec le score cumulé, même si nous étions en baisse au premier trimestre, nous avons pensé que nous devions continuer à brancher pour le garder proche afin qu’il ne s’éloigne pas trop. Ensuite, lorsque nous étions de l’autre côté, nous avons dit que nous devions continuer à augmenter notre avance et obtenir un avantage aussi important avant le quatrième. Ensuite, évidemment, la fin a été incroyable. Je pense que tout le monde dans cet endroit était debout pour regarder chaque possession, et ils y allaient vraiment. Je veux dire, défensivement, il était difficile d’obtenir quoi que ce soit – ou offensivement, il était difficile de faire démarrer quoi que ce soit. Même les premiers laissez-passer étaient refusés. C’était comme la fin d’un match éliminatoire, ce qui était vraiment cool, je pensais.

Journaliste: Pourriez-vous nous emmener dans le dernier trimestre. Nous avons vu un jeu très compétitif, ce que nous n’avons pas vu depuis longtemps dans le All-Star Game. Qu’est-ce qui a changé cette année?

FRANK VOGEL: Je pense que le format a probablement quelque chose à voir avec cela, mais je pense que, bien que beaucoup de jeux All-Star ne soient pas compétitifs, généralement quand il se rapproche, il devient très compétitif. Je pense qu’avec le format tel qu’il était, la première équipe à atteindre le cap des 157, je pense que c’est devenu plus compétitif un peu plus longtemps. Mais il n’est pas rare que les jeux All-Star deviennent compétitifs sur le tronçon lorsqu’ils sont proches.

Journaliste: LeBron, ce format était-il à la hauteur de ce que vous attendiez? À part peut-être un match de finale, quand avez-vous joué pour la dernière fois dans un quatrième trimestre avec autant d’intensité, autant de combat?

James Lebron: Je ne savais pas à quoi m’attendre car c’était un nouveau format, une nouvelle année. Aucun de nous ne savait à quoi s’attendre. Mais tout au long du quatrième trimestre et à la fin du match, tout le monde était du genre: «C’était sacrément amusant.» C’était amusant. Devoir jouer pour un numéro fixe et voir ça – j’ai regardé beaucoup de basket-ball en été, et j’ai oublié le nom de la ligue où les gars, vous savez, leur alma mater, ils retournent jouer avec leurs équipes et des choses de cette nature, ils ont un nombre fixe à atteindre, ce tournoi de championnat de 2 millions de dollars. Peut-être que vous ne regardez pas le basket-ball en été.

Journaliste: TBT.

JAMES: Oui, c’était extrêmement amusant et un excellent moyen de terminer le week-end des étoiles NBA 2020.

Journaliste: Vous avez évidemment joué beaucoup au basket-ball dans votre carrière. Qu’avez-vous pensé d’ajouter un lancer franc au lieu des anciennes règles du terrain de jeu avec un vrai seau?

JAMES: Ça n’a pas d’importance. À la fin de la journée, vous pouvez gagner un match de finale sur la ligne des lancers francs. Il y a beaucoup de choses qui se produisent sur le terrain de jeu que vous ne pouvez pas faire dans notre jeu aussi, où vous pouvez littéralement commettre des fautes à chaque fois et ne pas être disqualifié. J’ai participé à des matchs où vous avez gagné des matchs sur la ligne des lancers francs, et cela fait partie du jeu. S’il avait raté les deux, personne n’en aurait parlé. Tout cela fait partie du jeu, et c’était un sacré moyen de gagner un match du point de vue des étoiles.

Journaliste: Pensez-vous que le All-Star Game est de retour à cause du jeu compétitif que nous avons vu?

CHRIS PAUL: Je suis évidemment biaisé. Je ne pense pas que cela soit jamais allé nulle part. Je sais que je suis toujours compétitif chaque fois que je joue. Mais la bonne chose à propos de notre ligue est que nous ajoutons toujours des choses et essayons de nouvelles choses et essayons de comprendre à mes fans ce qu’ils aiment. C’est une idée que j’ai apportée à Adam. Heureusement, nous l’avons essayé, alors je demandais aux gars comment ils l’ont apprécié pendant le match et à la fin du jeu. Alors, assurez-vous tous de lui demander.

RUSSELL WESTBROOK: C’était bon. Nous avons gagné.

JAMES HARDEN: C’était différent (des expériences précédentes) car étant en panne, il fallait arriver à un certain nombre. Cela nous a fait jouer encore plus dur pour arriver à ce chiffre. Il n’y avait pas de dépassement du temps. Il fallait vraiment marquer le basket. Pas de temps – il suffit de tirer l’horloge et tu dois prendre un seau. Les organismes de bienfaisance, les fans, le jeu est devenu passionnant. Je pense que les fans s’y sont davantage impliqués. C’était cool. Tout le monde était tellement compétitif, prêt à gagner le match. Nous proposions à chaque fois différentes stratégies pour marquer, pour nous arrêter. C’était assez cool d’élaborer des stratégies sur chaque possession.

Journaliste: Pensez-vous que Kobe aurait aimé la compétitivité au quatrième trimestre?

DURCIR: C’était le chien de compétition qu’il était. C’était une bête compétitive. C’est là que ça a réussi.