Les Nets annoncent que leurs joueurs sont exempts de symptômes coronariens

Les Brooklyn Nets, la dernière équipe de la NBA – la ligue de basket-ball professionnelle nord-américaine – avec des joueurs infectés par le coronavirus, ont annoncé mercredi que tous avaient déjà qrester libre des symptômes de COVID-19.

Quinze jours après de que les Nets ont annoncé que quatre de leurs joueurs avaient été testés positifs pour COVID-19 (coronavirus), le directeur général de l’équipe, Sean Marks, a rapporté ce mercrediest que le modèle entier était exempt de symptômes.

S’adressant aux journalistes lors d’une conférence téléphonique, Marks a révélé que la liste des Nets avait terminé une quarantaine de deux semaines et continuera de se conformer à la réglementation en matière de distanciation émise par le gouvernement.

“En ce qui concerne l’équipe”, a commencé Marks, expliquant, “J’ai l’impression que nous tous, comme le reste de New York et vraiment le monde, essayons de lutter contre cela du mieux que nous pouvons”, a-t-il déclaré.

Trois joueurs asymptomatiques

De nombreuses personnes atteintes de la maladie ne présentent aucun symptôme. Trois des quatre joueurs des Nets, qui se sont révélés positifs, étaient asymptomatiques. (ils ne présentaient pas de symptômes). L’équipe a annoncé que les membres de l’organisation qui ont été isolés pendant 14 jours, ne montrent plus de signes de COVID-19.

La saison NBA est suspendue depuis le 11 mars et depuis lors, plus d’une douzaine de joueurs et au moins un propriétaire d’équipe (James Dolan des Knicks) se sont révélés positifs pour le test du coronavirus.

Pendant la suspension de trois semaines, de nombreuses organisations ont distribué des équipes de formationJ’adore les maisons de leurs joueurs pour les garder en forme. Pour les Nets, leurs joueurs blessés ont eu plus de temps pour se remettre de leurs blessures.

La star de l’équipe, la La base Kyrie Irving a subi une opération à l’épaule début marsou et le reste de la saison 2019-20 devait être manqué.

Durant ne prévoit pas de revenir

De son côté, Kevin Durant, qui a subi une blessure à Achille lors de la finale de 2019, a été exclu tout au long du tournoi.

Précisément Durant était l’un des quatre joueurs testés positifs pour le coronavirus après avoir voyagé avec l’équipe sur la tournée de la côte ouest, y compris le match contre Los Angeles Lakers, le dernier qu’ils ont fait avant la suspension de la compétition.

Durant a personnellement révélé sa propagation du coronavirus pour sensibiliser la communauté sur l’importance de maintenir la quarantaine et de suivre les directives des autorités sanitaires.

