Les Nets de Brooklyn face à un match difficile à l’issue de la pause des étoiles

Alors que les Brooklyn Nets ont fait face à leur part d’adversité tout au long de 2019-2020 – en grande partie à cause de blessures – la saison n’a pas non plus été parfaite pour leur adversaire du jeudi, les Philadelphia 76ers.

Leurs problèmes ont plus à voir avec la chimie, mais les Sixers pourraient encore faire leur chemin pour devenir la troisième graine de la Conférence de l’Est. Parce que, même s’ils sont la cinquième tête de série en ce moment, Philly a beaucoup de talent sur sa liste – ce qui est le plus gros problème pour les Nets avant le match de jeudi.

Joel Embiid ne porte pas l’attelle qui lui a été donnée à la suite de la luxation de son doigt, par Ky Carlin de USA Today SMG’s Sixers Wire. Il sera plus difficile que jamais pour Jarrett Allen et DeAndre Jordan.

Al Horford est déterminé à quitter le banc pour Philly. Avec sa capacité à étirer le sol, Horford sera également un match difficile pour Jordan.

Mais les Sixers peuvent être sans Ben Simmons. Il est discutable en raison de la douleur au bas du dos, selon Carlin.

S’il est actif, Simmons pourrait être une tâche plus difficile qu’il ne l’était plus tôt dans la saison. Pas parce qu’il a pris des photos de saut – rien n’a changé sur ce front. Simmons a maintenant Glenn Robinson III et Alec Burks comme options le long du périmètre, ce qui aidera à ouvrir la voie à Simmons.

Et les Nets doivent gérer les Sixers sans Kyrie Irving pour la troisième fois cette saison.

Le plus gros problème pour les Nets entrant dans le jeu est l’avantage de taille de Philly. Il sera difficile pour Brooklyn de neutraliser cela à l’intérieur, sur la défensive. Un moyen indirect pour les Nets de lutter contre la taille de Philly: contrôler le périmètre, en attaque et en défense. Ne laissez pas les Sixers étirer le sol, et Brooklyn a également besoin de Joe Harris et de Taurean Prince pour être efficace du plus profond si les Nets ont le moindre espoir de sortir la saison.

