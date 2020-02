Les Nets de Brooklyn regardent tranquillement la date limite des échanges de la NBA 2020

Certaines équipes ont conclu des accords avant la date limite de négociation NBA de 15 h 2020 jeudi. Certains étaient en pourparlers pour en faire un, mais rien ne s’est concrétisé.

Puis il y avait le Brooklyn, qui n’avait presque rien à faire.

Bien qu’il ait été rapporté que les Nets étaient intéressés par l’attaquant des Hawks d’Atlanta John Collins et que Spencer Dinwiddie avait été évoqué dans la discussion, rien n’indiquait que les pourparlers soient allés loin.

Les Houston Rockets auraient parlé à Brooklyn de Jarrett Allen et de Taurean Prince dans un accord pour Clint Capela – avant qu’il ne soit échangé à Atlanta – et les Lakers se sont enquis de la disponibilité de Dinwiddie. Rien n’est venu non plus de ces discussions.

Mais les Nets n’avaient pas besoin de bouger à la date limite cette année, à moins qu’il n’y ait un joueur que Sean Marks ait estimé qu’il ne pourrait pas signer à nouveau pendant l’intersaison.

EN RELATION: Les Lakers ont appelé Nets à propos de la disponibilité de Spencer Dinwiddie

EN RELATION: Les filets ont manifesté leur intérêt pour l’attaquant des Hawks John Collins

EN RELATION: Des roquettes ont approché Nets au sujet du commerce impliquant Jarrett Allen, prince tauréen

.