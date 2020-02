Les Nets gardent Joe Harris pour défendre le titre de fusillade à 3 points à Chicago

Alors que les Brooklyn Nets rentrent chez eux lundi soir pour tenter de secouer une mauvaise défaite contre les Wizards de Washington et une blessure à Kyrie Irving, il y avait de bonnes nouvelles sur leur front.

Après quelques spéculations selon lesquelles il ne reviendrait peut-être pas au week-end des étoiles et ne défendrait pas son championnat de tirs de barrage à 3 points, Joe Harris se rendra en fait à Chicago et tentera de le gagner pour la deuxième saison consécutive.

Certains pensaient que Harris prendrait le week-end. Il a joué beaucoup au basket-ball récemment avec des voyages en Chine avec les Nets et l’équipe olympique américaine, mais il a dit à Michael Grady de YES Network qu’il participerait au concours.

Harris était en crise là-bas pour un gros après avoir commencé la saison à tirer 41,1% du plus profond en novembre, puis 42,5% du plus profond en décembre, il est tombé à seulement 31,5% du plus profond en janvier. On craignait qu’il ait peut-être des jambes fatiguées et qu’il ait besoin de se détendre un peu.

En attendant, les Nets seront prêts à accueillir les Phoenix Suns à 19h30. EST du Barclays Center.

.