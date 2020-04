Les Nets ne recherchent pas d’entraîneur pour l’année prochaine

Peu de temps avant que cette crise humanitaire et sanitaire ne secoue le monde, et même si la NBA pouvait jouer ses jeux sans risque apparent, la Filets de Brooklyn ils ont tiré la surprise Kenny Atkinson, l’entraîneur avec qui ils étaient revenus en séries éliminatoires et qui les a aidés à sortir du bas de la table.

Avec Jacques Vaughn comme intérimaire mais avec la saison temporairement suspendue et sans date de reprise apparente, la logique indiquerait que la franchise commencerait à discuter avec certains candidats pour succéder à Atkinson. Cependant, selon Sean Marks, le directeur général, cela ne se produit pas.

“Nous n’essayons de contacter personne pour le moment. Ce serait totalement injuste pour le groupe actuel », a déclaré Marks, qui a également confirmé que les quatre joueurs testés positifs pour le coronavirus s’étaient débarrassés de leurs symptômes. Il convient de préciser qu’à cette époque, des noms comme Tyronn Lue, Stan Van Gundy et Jason Kidd ont été liés à la franchise de New York.

Sean Marks dit que les Nets n’atteignent pas actuellement les candidats à l’entraînement en chef pour la saison prochaine et au-delà. “Ce ne serait absolument pas juste pour notre groupe.”

– Malika Andrews (@malika_andrews) 1 avril 2020

.