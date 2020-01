Les Nets perdent 117-106 contre les Sixers lors du deuxième match consécutif

La première défaite de Brooklyn mardi est survenue lorsque DeAndre Jordan a quitté le match tôt contre les 76ers de Philadelphie et n’est pas revenu en raison d’un majeur désarticulé. La deuxième défaite des Nets de la nuit a été leur véritable match. Ils ont échoué à Philadelphie, s’inclinant 117-106 face aux Sixers.

Après de solides performances de tir consécutives après son retour d’une blessure à l’épaule droite, Kyrie Irving a eu froid mercredi. Il a terminé avec 14 points sur un tir de 6 pour 21 (1 pour 2 sur un territoire de 3 points). Irving a réussi six rebonds, quatre passes décisives et deux interceptions au cours de ses 37 minutes d’action, mais il a également terminé avec le pire plus-moins de l’équipe – qui était un énorme -29. Mercredi, le plus-moins le plus bas pour Brooklyn était de -10 (Taurean Prince).

Bien que Prince ait l’un des pires plus-moins des Nets dans la perte, il a eu une solide performance de tir. Il a marqué 15 points sur un tir de 5 pour 9 (3 pour 4 en profondeur). Prince a également réussi sept rebonds et trois interceptions.

Dinwiddie a mené les Nets avec 26 points. Il était 7 pour 10 à la ligne et 8 pour 16 à partir du sol (3 pour 8 à longue distance).

Jarrett Allen avait un autre double-double (17 points et 10 planches).

Caris LeVert a marqué 12 points sur le banc et Wilson Chandler en avait 10.

